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عربي-دولي

أضخم سفينة مساعدات إماراتية تنطلق من "خليفة كيزاد" نحو غزة

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:40
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أبحرت من ميناء "خليفة كيزاد" في أبو ظبي سفينة "خليفة" للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" إلى ميناء العريش بمصر لإيصال حمولتها إلى غزة.
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وتعد سفينة "خليفة" رقم 8 هي أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن إلى غزة، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتشمل الحمولة 4372 طنا من المواد الغذائية، و1433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة 77.266 طن.
(روسيا اليوم)

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