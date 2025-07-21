أضخم سفينة مساعدات إماراتية تنطلق من "خليفة كيزاد" نحو غزة

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أبحرت من ميناء " كيزاد" في سفينة "خليفة" للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" إلى ميناء بمصر لإيصال حمولتها إلى غزة.وتعد سفينة "خليفة" رقم 8 هي أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها حتى الآن إلى غزة، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، وفق "وام".وتشمل الحمولة 4372 طنا من المواد الغذائية، و1433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى 77.266 طن.