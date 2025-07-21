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عربي-دولي
أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.. برنامج الأغذية يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
21-07-2025
|
03:48
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أكد برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، وأكد أن شخصا من بين كل 3 من سكان
قطاع غزة
لا يتناول الطعام أياما.
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وقال البرنامج في بيان إن حشود منتظري المساعدات بغزة تتعرض لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى، رغم أنهم لم يفعلوا شيئا سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة.
وأكد البيان أن الناس في غزة يموتون بسبب نقص المساعدات، وناشد
المجتمع الدولي
وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين القطاع.
واعتبر برنامج الأغذية أن إطلاق النار أمس الأحد على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة.
وأوضح أن قافلة من 25 شاحنة مساعدات غذائية عبرت أمس معبر زيكيم إلى شمال غزة، وقد اعترضت حشود كبيرة من المدنيين القافلةَ طلبا للمساعدات فتعرضت لإطلاق نار أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.
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