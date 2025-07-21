مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط في غزة.. والجيش يفتح تحقيقاً

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أعلن الجيش مقتل جندي من وإصابة ضابط من ذات اللواء بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب .ووفق صحيفة "تايمز أوف "، أعلن الجيش في بيان ، مساء الإثنين، مقتل الجندي عاميت ، 19 عاماً، من الكتيبة 13 في لواء غولاني، في معركة جنوب قطاع غزة. وأفاد تحقيق أولي للجيش، بأن كوهين قُتل بعد انفجار ذخائر عسكرية إسرائيلية داخل مبنى في .وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الانفجار أدى أيضاً إلى إصابة ضابط من نفس الكتيبة بجروح بالغة.وذكر البيان أن الجيش فتح تحقيقاً لمعرفة سبب الانفجار.