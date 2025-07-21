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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط في غزة.. والجيش يفتح تحقيقاً

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:50
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء غولاني وإصابة ضابط من ذات اللواء بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب قطاع غزة.
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ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الجيش في بيان ، مساء الإثنين، مقتل الجندي عاميت كوهين، 19 عاماً، من الكتيبة 13 في لواء غولاني، في معركة جنوب قطاع غزة. وأفاد تحقيق أولي للجيش، بأن كوهين قُتل بعد انفجار ذخائر عسكرية إسرائيلية داخل مبنى في خان يونس.

وأضاف الجيش  الإسرائيلي أن الانفجار أدى أيضاً إلى إصابة ضابط من نفس الكتيبة بجروح بالغة.

وذكر البيان أن الجيش فتح تحقيقاً لمعرفة سبب الانفجار.
 
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