الملف الكردي يعود للواجهة مع أحداث السويداء.. ولقاء يكشف موقفهم

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ووصفت إحدى هذه المصادر اللقاء بالقول: "باراك كان أكثر ودية، وكُسر الجليد بين الطرفين"، دون الخوض في التفاصيل. شهد اللقاء الذي جمع المبعوث الأميركي إلى ، توم باراك، والقائد العام لقوات سوريا (قسد)، مظلوم عبدي في العاصمة الأردنية عمّان تحسناً كبيراً مقارنة بلقائهما الأول قبل عشرة أيام في ، وذلك على خلفية تصاعد العنف الطائفي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، ما عزز موقف الأكراد التفاوضي، بحسب أربعة مصادر مطلعة تحدثت لموقع "المونيتور".ووصفت إحدى هذه المصادر اللقاء بالقول: "باراك كان أكثر ودية، وكُسر الجليد بين الطرفين"، دون الخوض في التفاصيل.

وأفادت مصادر أخرى بأن لقاء متابعة يُخطط لعقده في ، وربما يحضره الرئيس ماكرون، بهدف الإعلان عن تقدم ملموس في جهود دمج "قسد" ومؤسسات الحكم الذاتي الكردية ضمن هيكل الدولة ، في إطار دعم أميركي للرئيس السوري المؤقت أحمد .



، التي تحتفظ بتاريخ طويل من الانخراط في الشأن السوري، لعبت دور الوسيط في التقارب بين قسد ودمشق، حسب المصادر.



وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أشار باراك إلى إمكانية حدوث "اختراق" في الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن العنف في السويداء لم يُعرقل المحادثات مع دمشق.



وامتنع مسؤول في الخارجية الأميركية عن التعليق على تفاصيل أي تحركات مرتقبة لباراك، مكتفياً بالتأكيد على أن "النقاشات بشأن دمج قسد في الحكومة السورية مستمرة ونشطة".

وبحسب ذات المصادر، فإن التطورات الأخيرة في السويداء منحت الأكراد موقعاً تفاوضياً أقوى، تماماً كما حدث في آذار الماضي عندما واجه الشرع أول أزمة كبرى منذ تسلمه السلطة في ديسمبر، حينها، قُتل أكثر من ألف مدني – معظمهم من الطائفة العلوية – في هجمات نفذها مسلحون على مناطق الساحل السوري، رداً على هجمات نفذتها بقايا النظام السابق بقيادة .



دفع ذلك بالرئيس الشرع إلى لقاء عبدي في 10 آذار ، بعد شهور من تجاهله، حيث تم التوقيع على اتفاق مبدئي لتوحيد إدارة الحكم الذاتي الكردية وقسد مع دمشق. لكن التقدم ظل محدوداً بسبب إصرار الأكراد على شكل من أشكال الحكم الذاتي، مقابل تمسك الشرع بنظام مركزي صارم.



باراك بدوره أيد علنًا موقف الشرع في سلسلة مقابلات بعد لقائه بعبدي في 9 ، محذراً من أن استمرار تعنت قسد قد يدفع إلى سحب قواتها من شمال وشرق سوريا.