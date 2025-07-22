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عربي-دولي

نتنياهو يكشف عن موعد انتهاء الحرب في غزة!

Lebanon 24
22-07-2025 | 02:00
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة صحفية إن السبب وراء الكراهية التي يواجهها في مختلف أنحاء العالم يعود إلى "الدعاية الإعلامية".
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وخلال المقابلة، نقل نتنياهو عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قوله إن إسرائيل قامت بدور حاسم نيابة عن العالم في مواجهة التهديد الإيراني.

تابع: "إسرائيل قامت بالمهمة عن الجميع"، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية لم تكن موجهة فقط نحو إسرائيل، بل نحو أوروبا وأخيرا الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول سبب كراهية الجميع له، أجات: "السؤال الحقيقي ليس لماذا يكرهونني أو يكرهون الرئيس ترامب، بل لماذا لا يرون الواقع؟ لماذا لا يدركون ما هو الأفضل لهم؟".

واعتبر أن "الجواب بسيط، فالغالبية تفهم الحقيقة عندما تعرض عليهم الوقائع، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال الحقيقة في زمن تنقل فيه المعلومات عبر تطبيقات مثل تيك توك".

وردا على تعليق بشأن معاناة المدنيين، قال نتنياهو: "نحن أيضا لا نرغب في معاناة المدنيين".

وأكد نتنياهو، أن "اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم، وربما نسمح لهم بمغادرة غزة، وقتها ستنتهي الحرب".

وأردف: "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام"، وخلص قائلا إن "الأميركيين الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة".
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