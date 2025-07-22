نتنياهو يكشف عن موعد انتهاء الحرب في غزة!

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قال في مقابلة صحفية إن السبب وراء الكراهية التي يواجهها في مختلف أنحاء العالم يعود إلى "الدعاية الإعلامية".وخلال المقابلة، نقل عن المستشار الألماني ميرتس قوله إن قامت بدور حاسم نيابة عن العالم في مواجهة التهديد .تابع: "إسرائيل قامت بالمهمة عن الجميع"، مشيرا إلى أن الصواريخ لم تكن موجهة فقط نحو إسرائيل، بل نحو وأخيرا .وردا على سؤال حول سبب كراهية الجميع له، أجات: "السؤال الحقيقي ليس لماذا يكرهونني أو يكرهون ، بل لماذا لا يرون الواقع؟ لماذا لا يدركون ما هو الأفضل لهم؟".واعتبر أن "الجواب بسيط، فالغالبية تفهم الحقيقة عندما تعرض عليهم الوقائع، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال الحقيقة في زمن تنقل فيه المعلومات عبر تطبيقات مثل تيك توك".وردا على تعليق بشأن معاناة المدنيين، قال نتنياهو: "نحن أيضا لا نرغب في معاناة المدنيين".وأكد نتنياهو، أن "اللحظة التي تلقي فيها سلاحها وتستسلم، وربما نسمح لهم بمغادرة غزة، وقتها ستنتهي الحرب".وأردف: "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في ، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام"، وخلص قائلا إن " الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة".