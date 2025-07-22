"لا أحد فوق القانون".. الداخلية السورية تتعهد بملاحقة المتورطين بعد أحداث السويداء

دانت في بيان بأشد العبارات، المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة .

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وشددت الداخلية، على أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون أشد .



كما أكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.



وقالت: "لا أحد فوق القانون، وكل من يثبت تورطه سيُحال إلى المختص لينال جزاءه العادل وفقًا لأحكام القانون".















