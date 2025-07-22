Advertisement

عربي-دولي

"لا أحد فوق القانون".. الداخلية السورية تتعهد بملاحقة المتورطين بعد أحداث السويداء

Lebanon 24
22-07-2025 | 14:22
A-
A+
Doc-P-1395203-638888170039983793.jpg
Doc-P-1395203-638888170039983793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دانت وزارة الداخلية السورية في بيان بأشد العبارات، المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء.
Advertisement
 
وشددت الداخلية، على أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون أشد العقوبات

كما أكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.

وقالت: "لا أحد فوق القانون، وكل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفقًا لأحكام القانون".







مواضيع ذات صلة
بعد الاحداث الدامية.. حظر تجول في السويداء والجيش يعلن ملاحقة "خارجين عن القانون"
lebanon 24
23/07/2025 03:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الداخلية السورية: عصابات خارجة عن القانون ما زالت تسيطر على أجزاء من محافظة السويداء
lebanon 24
23/07/2025 03:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: الأحداث المؤسفة في السويداء أدت لسقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح
lebanon 24
23/07/2025 03:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: لا أحد فوق القانون وكل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون
lebanon 24
23/07/2025 03:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:43 | 2025-07-22
16:41 | 2025-07-22
16:35 | 2025-07-22
16:10 | 2025-07-22
16:09 | 2025-07-22
16:00 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24