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إقتصاد

"الدولارات تذوب".. هكذا أرهقت الحرب "مال غزة"!

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:00
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نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً قال فيه إنَّ الحرب في غزة أدت إلى ذوبان مدخرات السكان هناك وسط حصار اقتصادي شديد فرضته إسرائيل على القطاع.
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ويقول التقرير إن أسعار السلع الأساسية ارتفعت 1000%، فيما بلغت نسبة البطالة 83%، مشيراً إلى أن مخدرات العديد من العائلات اختفت بعدما كانت تعتمد عليها وقت الأزمات.
وينقل التقرير عن محمد فارس قوله إنه ادخر على مدى عامين مبلغ 20 ألف دولار، لكنه خسر كل ما جمعه بفعل النزوح والغلاء، وأضاف: "لم يتبقَّ لدي سوى 3 آلاف دولار، ويبدو أنها ستنتهي أيضاً قريباً، فكل شيء باهظ: الطعام، الإيجارات، النقل. أسعار غير معقولة".
 
 
فارس لفت إلى أنه كان يحلم بشراء شقة تنقله من حياة الإيجار، لكنه اليوم بلا عمل ولا أمل.
 
إلى ذلك، يقول مصدر مطلع في سلطة النقد الفلسطينية إن أكثر من 30% من الأسر اضطرت لسحب مدخراتها بالكامل لتغطية نفقات المعيشة.
 
 
ورغم تسجيل ودائع مصرفية بنمو 83% خلال 2024، فإن هذا الارتفاع لا يعكس رخاءً، بل هو نتيجة إيداع الأموال في البنوك خوفاً من سرقتها أو تلفها جراء القصف.


مع هذا، تقول بيانات رسمية إن ودائع العملاء في غزة تجاوزت 3.2 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2024، رغم تعطل معظم الخدمات المصرفية.
 
 
وقال المصدر إن تكاليف النقل والغذاء والرعاية الصحية ارتفعت بين 600% و1100%، مما خلق ضغطاً هائلاً على موازنات الأسر، خصوصاً الشباب الذين توقفت مشاريعهم الريادية وتبخرت فرص العمل لديهم.
 
 
كذلك، حذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى "جيل بلا مدخرات"، مشيراً إلى أن بعض العائلات بدأت ببيع ما تبقى من ممتلكاتها لتأمين الأساسيات. (العربي الجديد)
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