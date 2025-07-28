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عربي-دولي
"صاروخ" يثير مخاوف أمنية في واشنطن.. ما هو؟
Lebanon 24
28-07-2025
|
11:00
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كشف تقرير لشبكة "CNN" الأميركية أنَّ
الولايات المتحدة
خسرت ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" للدفاع الجوي، وذلك خلال الحرب
الإسرائيلية
على
إيران
في شهر حزيران الماضي.
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ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إنَّ القوات الأميركية ردت على الصواريخ الباليستية
الإيرانية
بـ100 أو 150 صاروخ ثاد، وهو جزء كبير من مخزونها، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية في
واشنطن
.
وسبق أن نشرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إن
تكلفة كل صاروخ اعتراض من منظومة "ثاد" الأميركية تصل إلى 15 مليون دولار.
و"ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي، وتستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها مثل
الإمارات العربية المتحدة
وإسرائيل، وتعارض
الصين
وروسيا نشره في
كوريا
الجنوبية.
ويؤمّن "ثاد" منطقة أكبر مقارنة بنظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي، ويعمل بشكل تكاملي معه، ومع نظام إيجيس للدفاع الصاروخي البحري ونظام الدفاع الأرضي، ويوفر "ثاد" طبقة دفاعية إضافية على ارتفاعات أعلى جوياً.
(الجزيرة نت)
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