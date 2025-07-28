"صاروخ" يثير مخاوف أمنية في واشنطن.. ما هو؟

كشف تقرير لشبكة "CNN" الأميركية أنَّ خسرت ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" للدفاع الجوي، وذلك خلال الحرب على في شهر حزيران الماضي.

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ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إنَّ القوات الأميركية ردت على الصواريخ الباليستية بـ100 أو 150 صاروخ ثاد، وهو جزء كبير من مخزونها، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية في .

وسبق أن نشرت صحيفة " " الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إن تكلفة كل صاروخ اعتراض من منظومة "ثاد" الأميركية تصل إلى 15 مليون دولار.

و"ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي، وتستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها مثل وإسرائيل، وتعارض وروسيا نشره في الجنوبية.

ويؤمّن "ثاد" منطقة أكبر مقارنة بنظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي، ويعمل بشكل تكاملي معه، ومع نظام إيجيس للدفاع الصاروخي البحري ونظام الدفاع الأرضي، ويوفر "ثاد" طبقة دفاعية إضافية على ارتفاعات أعلى جوياً. (الجزيرة نت)