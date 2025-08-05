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ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:35
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أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باعتقال أعضاء ديمقراطيين في مجلس نواب ولاية تكساس.
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وكان قد غادر أعضاء ديمقراطيون ولاية تكساس بهدف منع التصويت على قانون مثير للجدل يخص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
 
وفي تصريحات في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء، قال ترامب ردا على سؤال صحفي حول إمكانية توقيفهم: "قد يضطرون إلى فعل ذلك"، مضيفا أن هؤلاء المشرعين "تخلوا عن ولايتهم"، وأن هناك رغبة قوية في إعادتهم "ليس فقط من النائب العام، بل من حاكم الولاية أيضا".
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