ترامب يلمح إلى توقيف المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا تكساس

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وكان قد غادر أعضاء ديمقراطيون ولاية تكساس بهدف منع التصويت على قانون مثير للجدل يخص إعادة تقسيم الدوائر .وفي تصريحات في يوم أمس الثلاثاء، قال ردا على سؤال صحفي حول إمكانية توقيفهم: "قد يضطرون إلى فعل ذلك"، مضيفا أن هؤلاء المشرعين "تخلوا عن ولايتهم"، وأن هناك رغبة قوية في إعادتهم "ليس فقط من ، بل من حاكم الولاية أيضا".