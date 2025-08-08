من دمشق.. قافلة مساعدات تتجه إلى السويداء

ذكرت قناة " "، اليوم الجمعة، أنّ قافلة مساعدات إنسانية جديدة انطلقت من العاصمة إلى محافظة درعا، تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد.

Advertisement

وأشارت القناة إلى أنَّ القافلة مؤلفة من 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، وستدخل السويداء عبر ممر بصرى الإنساني بإشراف السوري والأمم المتحدة.





وتأتي هذه الخطوة في ظل وقف لإطلاق النار يسود المحافظة منذ 19 الحالي، عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات مسلحة درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن سقوط 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. (الجزيرة نت)