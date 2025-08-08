Advertisement

عربي-دولي

من دمشق.. قافلة مساعدات تتجه إلى السويداء

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:23
ذكرت قناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة، أنّ قافلة مساعدات إنسانية جديدة انطلقت من العاصمة السورية دمشق إلى محافظة درعا، تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وأشارت القناة إلى أنَّ القافلة مؤلفة من 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، وستدخل السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني بإشراف الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة.


وتأتي هذه الخطوة في ظل وقف لإطلاق النار يسود المحافظة منذ 19 تموز الحالي، عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات مسلحة درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن سقوط 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. (الجزيرة نت)
