عربي-دولي

سوريا: لن نقبل بتجربة "حزب الله" مرة أخرى

Lebanon 24
09-08-2025 | 14:00
أكدت وزارة الخارجية السورية أن أي حوار حول الشأن الداخلي يجب أن يبقى في إطار سوري – سوري، محذّرة من محاولات الاستقواء بأطراف خارجية.
ونقلت قناة "الحدث" عن الخارجية قولها إن تصريحات شيخ العقل يوسف الهجري و"قسد" تعكس هذا النهج، مشيرة إلى أن بعض الأطراف وصلت إلى حد مطالبة إسرائيل بالتدخل.

وأضافت الوزارة أن "قسد" منحت الهجري وغيره منصات للتعبير، رغم أنهم "لا يمثلون المكونات التي يتحدثون باسمها". وشددت على تمسك دمشق بمبدأ اللامركزية الإدارية، ورفضها القاطع لأي شكل من اللامركزية السياسية.

وختمت الخارجية بالتأكيد على أنها لن تسمح بتكرار تجارب "حزب الله" أو ما شابه على الأراضي السورية.
