30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سوريا: لن نقبل بتجربة "حزب الله" مرة أخرى
Lebanon 24
09-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وزارة الخارجية السورية
أن أي حوار حول الشأن الداخلي يجب أن يبقى في إطار سوري – سوري، محذّرة من محاولات الاستقواء بأطراف خارجية.
Advertisement
ونقلت قناة "الحدث" عن الخارجية قولها إن تصريحات شيخ العقل يوسف الهجري و"قسد" تعكس هذا النهج، مشيرة إلى أن بعض الأطراف وصلت إلى حد مطالبة
إسرائيل
بالتدخل.
وأضافت الوزارة أن "قسد" منحت الهجري وغيره منصات للتعبير، رغم أنهم "لا يمثلون المكونات التي يتحدثون باسمها". وشددت على تمسك
دمشق
بمبدأ اللامركزية الإدارية، ورفضها القاطع لأي شكل من اللامركزية السياسية.
وختمت الخارجية بالتأكيد على أنها لن تسمح بتكرار تجارب "
حزب الله
" أو ما شابه على الأراضي
السورية
.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية للعربية: لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله على الأراضي السورية
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله على الأراضي السورية
10/08/2025 01:03:59
10/08/2025 01:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قلت إن إيران لن تحصل على السلاح النووي وأؤكد ذلك الأمر مرة أخرى الآن
Lebanon 24
ترامب: قلت إن إيران لن تحصل على السلاح النووي وأؤكد ذلك الأمر مرة أخرى الآن
10/08/2025 01:03:59
10/08/2025 01:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف من كورسك: الجيش الروسي لن يسمح بعودة القوات الأوكرانية مرة أخرى
Lebanon 24
ميدفيديف من كورسك: الجيش الروسي لن يسمح بعودة القوات الأوكرانية مرة أخرى
10/08/2025 01:03:59
10/08/2025 01:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله": لن نقبل أنّ يُجرّدنا أحد من قوتنا ومن قدرتنا ومن سلاحنا
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله": لن نقبل أنّ يُجرّدنا أحد من قوتنا ومن قدرتنا ومن سلاحنا
10/08/2025 01:03:59
10/08/2025 01:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
محمد بن زايد يهنئ أرمينيا وأذربيجان على اتفاق السلام التاريخي.. وشيد بدور واشنطن
Lebanon 24
محمد بن زايد يهنئ أرمينيا وأذربيجان على اتفاق السلام التاريخي.. وشيد بدور واشنطن
16:50 | 2025-08-09
09/08/2025 04:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيليون يقتحمون قناة تلفزيونية
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيليون يقتحمون قناة تلفزيونية
16:48 | 2025-08-09
09/08/2025 04:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إعدامات ومخاوف من اضطرابات.. ماذا تشهدُ إيران؟
Lebanon 24
إعدامات ومخاوف من اضطرابات.. ماذا تشهدُ إيران؟
16:42 | 2025-08-09
09/08/2025 04:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير مصري يكشف: إسرائيل لا تسرق غاز مصر
Lebanon 24
وزير مصري يكشف: إسرائيل لا تسرق غاز مصر
16:32 | 2025-08-09
09/08/2025 04:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن يكون ممراً بل مقبرة لمرتزقة ترامب".. إيران تهدد مشروع "ممر ترامب"
Lebanon 24
"لن يكون ممراً بل مقبرة لمرتزقة ترامب".. إيران تهدد مشروع "ممر ترامب"
15:49 | 2025-08-09
09/08/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-08-09
محمد بن زايد يهنئ أرمينيا وأذربيجان على اتفاق السلام التاريخي.. وشيد بدور واشنطن
16:48 | 2025-08-09
بالفيديو.. إسرائيليون يقتحمون قناة تلفزيونية
16:42 | 2025-08-09
إعدامات ومخاوف من اضطرابات.. ماذا تشهدُ إيران؟
16:32 | 2025-08-09
وزير مصري يكشف: إسرائيل لا تسرق غاز مصر
15:49 | 2025-08-09
"لن يكون ممراً بل مقبرة لمرتزقة ترامب".. إيران تهدد مشروع "ممر ترامب"
15:38 | 2025-08-09
وزير المالية الإسرائيلي يفقد الثقة بنتنياهو: "لا أستطيع دعم قرار الاستسلام الجزئي لحماس"
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 01:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 01:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 01:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24