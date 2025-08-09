سوريا: لن نقبل بتجربة "حزب الله" مرة أخرى

Advertisement

أكدت أن أي حوار حول الشأن الداخلي يجب أن يبقى في إطار سوري – سوري، محذّرة من محاولات الاستقواء بأطراف خارجية.ونقلت قناة "الحدث" عن الخارجية قولها إن تصريحات شيخ العقل يوسف الهجري و"قسد" تعكس هذا النهج، مشيرة إلى أن بعض الأطراف وصلت إلى حد مطالبة بالتدخل.وأضافت الوزارة أن "قسد" منحت الهجري وغيره منصات للتعبير، رغم أنهم "لا يمثلون المكونات التي يتحدثون باسمها". وشددت على تمسك بمبدأ اللامركزية الإدارية، ورفضها القاطع لأي شكل من اللامركزية السياسية.وختمت الخارجية بالتأكيد على أنها لن تسمح بتكرار تجارب " " أو ما شابه على الأراضي .