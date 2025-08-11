ألاسكا على موعد مع قمة حاسمة بين ترامب وبوتين

Advertisement

تفصل أيام قليلة عن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي ، المقرر عقدها الجمعة المقبلة في ولاية ألاسكا، حيث ستكون الحرب الأوكرانية الملف الأبرز على طاولة المباحثات.رئيس الوزراء البولندي توسك كشف أن تعهدت بالتشاور مع قبل اللقاء، وسط مخاوف في العواصم الأوروبية من احتمال فرض شروط سلام غير مواتية لكييف. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية اجتماعاً عبر الفيديو اليوم لبحث الموقف المشترك ودعم .بدوره، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن تقديم تنازلات لروسيا لن يوقف القتال، داعياً إلى تكثيف الضغط على الكرملين، فيما يواصل مسؤولون أوروبيون مساعيهم للتأثير على موقف قبل القمة، مؤكدين ضرورة حماية سيادة أوكرانيا وضمان أمنها.وبينما تبدي بعض الدول الأوروبية القلق من أن أي اتفاق مفروض قد يشكل سابقة لتغيير الحدود بالقوة، يترقب العالم نتائج اللقاء الذي قد يشكل نقطة تحول في مسار الحرب المستمرة منذ شباط 2022. (العين)