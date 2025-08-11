Advertisement

ألاسكا على موعد مع قمة حاسمة بين ترامب وبوتين

11-08-2025 | 09:41
تفصل أيام قليلة عن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقدها الجمعة المقبلة في ولاية ألاسكا، حيث ستكون الحرب الأوكرانية الملف الأبرز على طاولة المباحثات.
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك كشف أن واشنطن تعهدت بالتشاور مع الأوروبيين قبل اللقاء، وسط مخاوف في العواصم الأوروبية من احتمال فرض شروط سلام غير مواتية لكييف. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً عبر الفيديو اليوم لبحث الموقف المشترك ودعم أوكرانيا.

بدوره، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن تقديم تنازلات لروسيا لن يوقف القتال، داعياً إلى تكثيف الضغط على الكرملين، فيما يواصل مسؤولون أوروبيون مساعيهم للتأثير على موقف البيت الأبيض قبل القمة، مؤكدين ضرورة حماية سيادة أوكرانيا وضمان أمنها.

وبينما تبدي بعض الدول الأوروبية القلق من أن أي اتفاق مفروض قد يشكل سابقة لتغيير الحدود بالقوة، يترقب العالم نتائج اللقاء الذي قد يشكل نقطة تحول في مسار الحرب المستمرة منذ شباط 2022. (العين)

 
 
