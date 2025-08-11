Advertisement

عربي-دولي

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: هذه جريمة مكتملة الأركان!

Lebanon 24
11-08-2025 | 15:11
A-
A+
Doc-P-1403558-638905472922310685.png
Doc-P-1403558-638905472922310685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، في بيان شديد اللهجة، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها المباشر لفريق العمل الإعلامي التابع لقناة الجزيرة، خلال الغارة العدوانية التي نفذتها ليل أمس على خيمة إعلامية نُصبت أمام البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.
Advertisement

الهجوم أسفر عن استشهاد الصحافيين: أنس الشريف، محمد قريقة، إبراهيم زاهر، معن عليوة، ومحمد نوفل، الذين كانوا يمارسون عملهم المهني داخل الخيمة المخصصة للتغطية الإعلامية.

وأكد الاتحاد أن "هذه جريمة حرب مكتملة الأركان"، تثبت أن الكيان الإسرائيلي لا يفرّق في اعتداءاته بين مدني وعسكري، ولا يلتزم بأي قوانين دولية أو خطوط حمراء، بل يستبيح كل الحرمات، بما فيها استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار البيان إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ينص بوضوح على حماية الصحافيين واعتبارهم أشخاصًا مدنيين يجب احترامهم وعدم التعرض لهم، مع توفير بيئة آمنة لعملهم، ومحاسبة من يعتدي عليهم.

وقدّم الاتحاد أحرّ التعازي والمواساة لأسر الشهداء الخمسة ولإدارة وطاقم قناة الجزيرة، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم في هذه المحنة ودعمه لحقهم في مواصلة رسالتهم الإعلامية الحرة رغم كل التحديات.

وختم بالتشديد على أن استهداف فريق الجزيرة داخل خيمة إعلامية ليس حادثًا عرضيًا، بل حلقة جديدة في سلسلة ممنهجة لإخفاء الحقيقة وإسكات الصوت الحر، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل عبر المنظمات الدولية والحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال باحترام المواثيق الدولية والكفّ عن استهداف الإعلاميين.
مواضيع ذات صلة
حماس: ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية
lebanon 24
12/08/2025 02:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: قائد الثورة الإسلامية يعين اللواء أمير حاتمي قائدا للجيش الإيراني خلفا للواء عبدالرحمن موسوي
lebanon 24
12/08/2025 02:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: تقارير غير مؤكدة عن اغتيال محمد مهدي طهرانجي رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية
lebanon 24
12/08/2025 02:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: إصدار إنذارات لإخلاء قنوات تلفزيونية إسرائيلية بعد استهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
lebanon 24
12/08/2025 02:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-11
16:40 | 2025-08-11
16:12 | 2025-08-11
16:11 | 2025-08-11
15:13 | 2025-08-11
14:52 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24