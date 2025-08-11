30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
إقتصاد
قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!
Lebanon 24
11-08-2025
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع رئيس
الولايات المتحدة
،
دونالد ترامب
، أمرًا تنفيذياً بتمديد الهدنة التجارية مع
الصين
لمدة 90 يوماً إضافية، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الهدنة الحالية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية الاثنين.
وسيتم بموجب هذا القرار تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لمدة ثلاثة أشهر، بحسب صحيفة "
وول ستريت جورنال
" وشبكة "
سي إن
بي سي" التي نقلت الخبر عن مسؤول في
البيت الأبيض
رفض
الكشف عن
هويته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق على هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في أيار الماضي، بعد سلسلة من إجراءات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الحالي.
