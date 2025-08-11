Advertisement

إقتصاد

قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1403583-638905525937628840.png
Doc-P-1403583-638905525937628840.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذياً بتمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً إضافية، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الهدنة الحالية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية الاثنين.
Advertisement

وسيتم بموجب هذا القرار تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لمدة ثلاثة أشهر، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن بي سي" التي نقلت الخبر عن مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق على هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في أيار الماضي، بعد سلسلة من إجراءات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الحالي.
مواضيع ذات صلة
ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًّا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق "تيك توك "حتى 90 يومًا
lebanon 24
12/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات الهدنة التجارية في ستوكهولم
lebanon 24
12/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يخفف الرسوم على فيتنام: هدنة تجارية قبل تصعيد محتمل
lebanon 24
12/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتيجة اجتماع الكرملين: لا تقدم قبل انقضاء مهلة ترامب!
lebanon 24
12/08/2025 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-11
16:12 | 2025-08-11
16:11 | 2025-08-11
15:13 | 2025-08-11
15:11 | 2025-08-11
14:52 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24