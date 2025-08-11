قبل انقضائها.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً!

Advertisement

وقّع رئيس ، ، أمرًا تنفيذياً بتمديد الهدنة التجارية مع لمدة 90 يوماً إضافية، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الهدنة الحالية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية الاثنين.وسيتم بموجب هذا القرار تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لمدة ثلاثة أشهر، بحسب صحيفة " " وشبكة " بي سي" التي نقلت الخبر عن مسؤول في رفض هويته.وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق على هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في أيار الماضي، بعد سلسلة من إجراءات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الحالي.