عربي-دولي

هذا ما قد يشهده "ChatGPT".. خطوة جديدة مُرتقبة

Lebanon 24
15-08-2025 | 14:00
كشف نيك تورلي، رئيس ChatGPT في شركة OpenAI، أن الشركة تدرس عدة خيارات لتعزيز إيراداتها، منها إدراج الإعلانات في المنصة، لكنه شدّد على ضرورة تنفيذ ذلك بـ"حذر وذوق" لضمان عدم الإضرار بتجربة المستخدم.
وفي مقابلة مع برنامج Decoder، أوضح تورلي أن OpenAI قد تطوّر منتجات أخرى تتضمن إعلانات، في حين قد يبقى ChatGPT خالياً منها نظراً إلى اعتماده العميق على تلبية أهداف المستخدمين، وصرح قائلًا: "إن من المهم الحفاظ على المرونة في الخيارات، لكن نموذج الاشتراك الحالي مذهل وينمو بسرعة، وهناك فرص غير مستغلة بعد".

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ في مارس الماضي، فمن المتوقع أن تحقق OpenAI إيرادات تصل إلى 12.7 مليار دولار خلال عام 2025 عبر الاشتراكات، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف مقارنةً بعام 2024 الذي سجل 3.7 مليارات دولار. ومع ذلك، ما زالت الشركة تنفق أكثر مما تجني، ولا تتوقع الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل عام 2029. وذكر تورلي أن عدد مستخدمي ChatGPT تجاوز 700 مليون، منهم نحو 20 مليون مشترك من أصحاب الخطط المأجورة حتى نيسان الماضي.
 
وأكد تورلي أن النسبة الكبيرة من المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية لا تشكّل عبئًا على الشركة، بل فرصة لبناء عروض مميزة تستهدف فئة الراغبين في الدفع.

وأبدى الرئيس التنفيذي، سام ألتمان، في تصريحات سابقة تحفظات على إدماج الإعلانات في ChatGPT، واصفًا الفكرة بأنها "مقلقة" وقد تُعتمد كـ"خيار أخير" لـChatGPT، لكنه أشار في تصريحات أحدث إلى أنه "ليس ضد الفكرة كاملةً".

وتأتي هذه النقاشات في ظل خطط الشركة المنافسة xAI التي يملكها إيلون ماسك، لإدراج الإعلانات في ردود روبوت Grok.

وإلى جانب ذلك، تبحث OpenAI عن مصادر دخل إضافية من خلال الحصول على نسبة من عمليات شراء المنتجات التي يوصي بها ChatGPT، ضمن مشروع تجريبي يُعرف باسم "التجارة عبر ChatGPT". وأكد تورلي أن الشركة حريصة على أن تظل التوصيات مستقلة وغير متأثرة بالإيرادات. (aitnews)
