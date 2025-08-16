Advertisement

عربي-دولي

قريبًا... لقاء سيجمع ترامب وزيلينسكي في هذا التاريخ

Lebanon 24
16-08-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1405378-638909449491575072.png
Doc-P-1405378-638909449491575072.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض يوم الاثنين.
Advertisement


وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس بوتين".


وأضاف "أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".


تابع: أجريتُ مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين. واتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل مباشرةً إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب بدلاً من مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار والذي غالبا لن يدوم".


وأتى ذلك بعد القمة التي جمعته في ألاسكا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
مواضيع ذات صلة
عن لقاء بوتين وزيلينسكي.. هذا ما قاله الكرملين
lebanon 24
16/08/2025 22:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء ثانٍ يجمع ترامب ونتنياهو في واشنطن
lebanon 24
16/08/2025 22:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترامب يُبلغ القادة الأوروبيين بأنه ينوي لقاء بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
16/08/2025 22:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الكويتي: العلاقة بين لبنان والكويت هي الأقرب وتجمعنا روابط تاريخية وأخوية متينة
lebanon 24
16/08/2025 22:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:28 | 2025-08-16
14:55 | 2025-08-16
14:30 | 2025-08-16
14:20 | 2025-08-16
13:57 | 2025-08-16
13:37 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24