عربي-دولي
قريبًا... لقاء سيجمع ترامب وزيلينسكي في هذا التاريخ
Lebanon 24
16-08-2025
|
05:36
A-
A+
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور
البيت الأبيض
يوم الاثنين.
وكتب
ترامب
في منشور على منصة تروث سوشيال "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس
بوتين
".
وأضاف "أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين
روسيا
وأوكرانيا هو التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".
تابع: أجريتُ مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع زيلينسكي وعدد من
القادة
الأوروبيين
. واتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل مباشرةً إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب بدلاً من مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار والذي غالبا لن يدوم".
وأتى ذلك بعد القمة التي جمعته في ألاسكا بالرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
.
