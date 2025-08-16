قريبًا... لقاء سيجمع ترامب وزيلينسكي في هذا التاريخ

Advertisement

وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس ".وأضاف "أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين وأوكرانيا هو التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".تابع: أجريتُ مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع زيلينسكي وعدد من . واتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل مباشرةً إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب بدلاً من مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار والذي غالبا لن يدوم".وأتى ذلك بعد القمة التي جمعته في ألاسكا بالرئيس الروسي .