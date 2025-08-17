Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تسعى لـ"تفجير وضع إيران".. "تحذير" من خامنئي!

Lebanon 24
17-08-2025 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1405608-638910185591325541.jpg
Doc-P-1405608-638910185591325541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، السبت، من سيناريوهات إسرائيلية لتفجير الوضع داخل إيران، رافضاً الهجمات المبالغ بها في الداخل الإيراني على المسؤولين هناك.
Advertisement
 
 
وحاول خامنئي ربط الانتقادات اللاذعة التي وُجّهت مؤخراً إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين في حكومته، بسبب سوء إدارة الأوضاع التي فجرت أزمات اقتصادية واجتماعية، بمخططات إسرائيلية لضرب الداخل الإيراني.

وقالت افتتاحية الصحيفة الإلكترونية التابعة لمكتب المرشد إن "الهجمات المبالغ بها على المسؤولين، حتى لو بدت نابعة من خلافات داخلية، هي في الحقيقة تنفيذ لسيناريو ومخطط يطمح إليه العدو".

كذلك، ذكرت الصحيفة إن "إسرائيل تدرك استحالة هزيمة إيران من الخارج، لذلك تضع رهانها على إثارة الأزمات الداخلية والحملات النفسية والإعلامية". (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"تحذير" لـ"حزب الله"
lebanon 24
17/08/2025 13:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة تحذير لـ"الحزب" من برّاك: الدخول في الحرب قرار سيّئ جداً
lebanon 24
17/08/2025 13:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إيران لـ"ماكرون": رد طهران على إسرائيل سيكون أشد وطأة إذا استمرت هجماتها
lebanon 24
17/08/2025 13:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: استسلام إيران هو أمر "السخيف"
lebanon 24
17/08/2025 13:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-08-17
06:35 | 2025-08-17
06:15 | 2025-08-17
05:55 | 2025-08-17
05:40 | 2025-08-17
05:23 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24