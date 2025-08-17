أسلحة متطوّرة... ماذا نقل الحوثيون إلى مناطق يمنيّة؟

ذكرت "العربية"، أنّ مصادر دفاعية وأمنية يمنية، كشفت أنّ "الحوثيين يقومون بنقل أسلحة متطوّرة وعتاداً حربيًا إلى المناطق الساحلية الغربية المطلة على ".

وبحسب المصادر عينها، فقد أعاد الحوثيون نشر ذخائر بحرية وساحلية ودفاعية في سلسة الغربية.

وأضافت المصادر لمنصة "ديفانس لاين" المتخصصة في والعسكرية، أنّ الحوثيين صواريخ ومنصات إطلاق ومنظومات طائرات مسيّرة ومعدات توجيه إلى محافظتي الحديدة وحجة والمناطق الغربية في ريمة وذمار والمحويت وإب، وفي المناطق الغربية الخاضعة لسيطرتهم في .

وأضافت أنّ "الأسلحة المنقولة إلى مواقع قريبة من مدينة وميناء الحديدة والكثيب ومناطق في التحيتا والصليف ورأس وعبس وميدي شمالا شملت بطاريات صواريخ وأنظمة رادارية".

كما أعاد الحوثيون نشر أصول بحرية وجوية في مواقع حيوية في المرتفعات الجبلية الاستراتيجية المطلة على مياه البحر الأحمر وباب المندب، وقاموا بتأمين تلك القدرات في قواعد ومخابئ آمنة، بعضها مستحدثة".

وأشارت المصادر إلى "قيام الحوثيين بإعادة تركيب شبكات اتصالات وأجهزة توجيه وأنظمة استطلاعية ورادارات في مواقع حيوية، وإعادة تأهيل عقد الاتصالات وتقنيات التوجيه التي تعرضت لهجمات أميركية". (العربية)