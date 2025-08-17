Advertisement

عربي-دولي

أسلحة متطوّرة... ماذا نقل الحوثيون إلى مناطق يمنيّة؟

Lebanon 24
17-08-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1405683-638910339539326988.jpg
Doc-P-1405683-638910339539326988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ مصادر دفاعية وأمنية يمنية، كشفت أنّ "الحوثيين يقومون بنقل أسلحة متطوّرة وعتاداً حربيًا إلى المناطق الساحلية الغربية المطلة على البحر الأحمر".
Advertisement
 
 
وبحسب المصادر عينها، فقد أعاد الحوثيون نشر ذخائر بحرية وساحلية ودفاعية في سلسة المرتفعات الجبلية الغربية.
وأضافت المصادر لمنصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية، أنّ الحوثيين صواريخ ومنصات إطلاق ومنظومات طائرات مسيّرة ومعدات توجيه إلى محافظتي الحديدة وحجة والمناطق الغربية في ريمة وذمار والمحويت وإب، وفي المناطق الغربية الخاضعة لسيطرتهم في محافظة تعز.
وأضافت أنّ "الأسلحة المنقولة إلى مواقع قريبة من مدينة وميناء الحديدة والكثيب ومناطق في التحيتا والصليف ورأس عيسى وعبس وميدي شمالا شملت بطاريات صواريخ وأنظمة رادارية".
 
 
كما أعاد الحوثيون نشر أصول بحرية وجوية في مواقع حيوية في المرتفعات الجبلية الاستراتيجية المطلة على مياه البحر الأحمر وباب المندب، وقاموا بتأمين تلك القدرات في قواعد ومخابئ آمنة، بعضها مستحدثة".
وأشارت المصادر إلى "قيام الحوثيين بإعادة تركيب شبكات اتصالات وأجهزة توجيه وأنظمة استطلاعية ورادارات في مواقع حيوية، وإعادة تأهيل عقد الاتصالات وتقنيات التوجيه التي تعرضت لهجمات أميركية". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: قوات يمنية صادرت شحنة أسلحة إيرانية ضخمة للحوثيين
lebanon 24
17/08/2025 18:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: العدو يسعى للسيطرة على المنطقة ويعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين
lebanon 24
17/08/2025 18:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا مركزا للسكك الحديدية يستخدم في نقل أسلحة للقوات الأوكرانية
lebanon 24
17/08/2025 18:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف أسقطت باكستان مقاتلة هندية متطورة باستخدام معدات صينية؟
lebanon 24
17/08/2025 18:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:30 | 2025-08-17
10:22 | 2025-08-17
10:00 | 2025-08-17
09:57 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24