عربي-دولي

جريمة عائليّة تهزّ اليمن... قتل والده بطريقة وحشيّة وهكذا كانت نهايته

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:11
قام شاب يمنيّ بقتل والده، بعدما أطلق النار عليه داخل منزل العائلة في مدينة رداع في محافظة البيطاء، ومن ثمّ عمد إلى قطع رأسه.
 
وبعد تنفيذه الجريمة المروّعة، لاحق إبن الضحيّة شقيقه القاتل، وأطلق النار عليه وقتله. (العربية)
