إعتقال 32 متظاهراً في إحتجاجات إسرائيل

اعتقلت نحو 32 متظاهرا خلال احتجاجات اليوم في شمال المحتلة، وطريق 16، بعدما أغلق متظاهرون الطرق وألقوا قنابل الدخانية على الشرطة، للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة.