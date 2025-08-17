Advertisement

عربي-دولي

إعتقال 32 متظاهراً في إحتجاجات إسرائيل

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1405721-638910420860714608.jpg
Doc-P-1405721-638910420860714608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 32 متظاهرا خلال احتجاجات اليوم في شمال القدس المحتلة، وطريق 16، بعدما أغلق متظاهرون الطرق وألقوا قنابل الدخانية على الشرطة، للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: عشرات الاعتقالات ومشادات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن
lebanon 24
17/08/2025 18:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 355 متظاهرًا وسط لندن أثناء احتجاجٍ على قرار بريطانيا حظر مجموعة "العمل من أجل فلسطين"
lebanon 24
17/08/2025 18:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة اعتقلت 7 متظاهرين في تل أبيب أثناء الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب على غزة
lebanon 24
17/08/2025 18:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية تعتقل عدداً من المتظاهرين الرافضين للحرب على غزة
lebanon 24
17/08/2025 18:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:30 | 2025-08-17
10:22 | 2025-08-17
10:00 | 2025-08-17
09:57 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24