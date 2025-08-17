Advertisement

عربي-دولي

بالصورة: تفجير انتحاري يهزّ مدينة حلب

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1405818-638910575513441386.jpg
Doc-P-1405818-638910575513441386.jpg photos 0
أفادت وسائل إعلام سورية مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار في مدينة حلب، فيما لم تتضح أسباب الحادث على الفور.
من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصاً يرتدي حزاماً ناسفاً، فجّر نفسه بالقرب من فرن الوحدة في حي الميسر بمدينة حلب.
 
 
 
 

