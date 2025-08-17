غالانت ولابيد يشاركان في احتجاجات إسرائيلية ضد الحرب.. ونتنياهو ينتقد!

Advertisement

شارك السابق يوآف غالانت وزعيم يائير لابيد في مظاهرات نظمّتها عائلات الرهائن وسط ، مطالبين بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقال لابيد أمام المتظاهرين في "ساحة الرهائن": "أكثر ما يُضعف هو رؤيتنا معًا، وتضامننا، وقوة الضمانة المتبادلة . عندما تُعارض الحكومة عائلات المختطفين والمتظاهرين، فهذا يُعزز حماس بشكل كبير".، ظهر غالانت إلى جانب عائلات الرهائن، مؤكّدًا دعمه للمطلب المتمثل في إنهاء القتال مقابل الإفراج عن الأسرى.في المقابل، شنّ رئيس الوزراء هجومًا حادًا على المحتجين، قائلاً خلال اجتماع حكومته: "إن من يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب دون هزيمة حماس لا يقتصر دورهم على تشديد موقف حماس وتأخير إطلاق سراح رهائننا فحسب، بل يفتحون الباب أيضًا أمام تكرار مآسي السابع من أكتوبر مرة بعد أخرى". وأضاف أن حكومته مصممة على السيطرة على غزة، رغم التحذيرات من أن هذه العملية قد تهدد حياة الرهائن المتبقين لدى حماس.يذكر أن الاحتجاجات شهدت مشاركة آلاف الإسرائيليين وإغلاق طرق رئيسية، واعتقال 38 متظاهرًا بعد اندلاع اشتباكات. كما توقفت المظاهرات مؤقتًا إثر نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن تم اعتراضه لاحقًا، ويستمر احتجاز نحو 50 رهينة في غزة وسط استمرار الحرب والضغط الدولي على الحكومة .