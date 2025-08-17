29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"تحالف الراغبين" يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.. واستمرار الضغط على روسيا
Lebanon 24
17-08-2025
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا حلفاء
أوكرانيا
الأوروبيون، خلال مؤتمر عبر الإنترنت لـ"تحالف الراغبين"، إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا دون أي
التزام
بوقف تسليح كييف من جانبهم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الضغط على
روسيا
عبر
العقوبات
.
Advertisement
وأفاد المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية بأن المشاركين ركّزوا على نقطتين أساسيتين: الوقف الفوري للأعمال القتالية والالتزام بمواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن
الاتحاد الأوروبي
سيحافظ على مواقفه الاستراتيجية، بما في ذلك دعم أوكرانيا بالأسلحة، ورفض أي تسليم أراضٍ للعدو، والاستمرار في فرض العقوبات على موسكو، مع تعزيز قدرات أوروبا العسكرية والاستثمار في إنتاج الأسلحة، وخصوصًا الطائرات المسيرة.
يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب
دعا القادة
الأوروبيين
للانضمام إلى لقائه المزمع مع زيلينسكي في
البيت الأبيض
يوم 18 آب لبحث خطة تسوية الأزمة، كما أجرى محادثات هاتفية مع زيلينسكي وعدد من قادة "تحالف الراغبين"، إضافة إلى
الأمين العام
لحلف الناتو ورئيس المفوضية الأوروبية، وفق موقع "Axios"، ووصفت المحادثات بأنها كانت عسيرة.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" بشأن دعم أوكرانيا سيجتمعون غدا
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" بشأن دعم أوكرانيا سيجتمعون غدا
17/08/2025 22:03:02
17/08/2025 22:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسيون: روسيا والصين وباكستان تقترح مسودة قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
Lebanon 24
دبلوماسيون: روسيا والصين وباكستان تقترح مسودة قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
17/08/2025 22:03:02
17/08/2025 22:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي بعد اجتماع تحالف الراغبين حول أوكرانيا: اتفقنا على ضرورة عدم تغيير الحدود بالقوة
Lebanon 24
زيلينسكي بعد اجتماع تحالف الراغبين حول أوكرانيا: اتفقنا على ضرورة عدم تغيير الحدود بالقوة
17/08/2025 22:03:02
17/08/2025 22:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: حزمة العقوبات الأوربية على روسيا ستزيد الضغط على بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: حزمة العقوبات الأوربية على روسيا ستزيد الضغط على بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا
17/08/2025 22:03:02
17/08/2025 22:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطة إيرانية في دولة عربيّة.. تقريرٌ أميركي يكشفها
Lebanon 24
خطة إيرانية في دولة عربيّة.. تقريرٌ أميركي يكشفها
15:00 | 2025-08-17
17/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد الإسرائيلي ينهار: الناتج المحلي يتراجع 3.5% بفعل الحرب مع إيران
Lebanon 24
الاقتصاد الإسرائيلي ينهار: الناتج المحلي يتراجع 3.5% بفعل الحرب مع إيران
14:50 | 2025-08-17
17/08/2025 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 سنوات.. الهند والصين تتجهان لإعادة فتح التجارة الحدودية
Lebanon 24
بعد 5 سنوات.. الهند والصين تتجهان لإعادة فتح التجارة الحدودية
14:43 | 2025-08-17
17/08/2025 02:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر إسرائيلي: أسلوب قتال "حماس" أصبح أكثر تنظيمًا وجرأة
Lebanon 24
مصدر إسرائيلي: أسلوب قتال "حماس" أصبح أكثر تنظيمًا وجرأة
14:36 | 2025-08-17
17/08/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: لضرورة إشراك الأوروبيين بالضمانات الأمنية
Lebanon 24
زيلينسكي: لضرورة إشراك الأوروبيين بالضمانات الأمنية
14:20 | 2025-08-17
17/08/2025 02:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2025-08-17
خطة إيرانية في دولة عربيّة.. تقريرٌ أميركي يكشفها
14:50 | 2025-08-17
الاقتصاد الإسرائيلي ينهار: الناتج المحلي يتراجع 3.5% بفعل الحرب مع إيران
14:43 | 2025-08-17
بعد 5 سنوات.. الهند والصين تتجهان لإعادة فتح التجارة الحدودية
14:36 | 2025-08-17
مصدر إسرائيلي: أسلوب قتال "حماس" أصبح أكثر تنظيمًا وجرأة
14:20 | 2025-08-17
زيلينسكي: لضرورة إشراك الأوروبيين بالضمانات الأمنية
13:17 | 2025-08-17
غالانت ولابيد يشاركان في احتجاجات إسرائيلية ضد الحرب.. ونتنياهو ينتقد!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 22:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 22:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 22:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24