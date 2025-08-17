Advertisement

عربي-دولي

"تحالف الراغبين" يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.. واستمرار الضغط على روسيا

Lebanon 24
17-08-2025 | 13:41
دعا حلفاء أوكرانيا الأوروبيون، خلال مؤتمر عبر الإنترنت لـ"تحالف الراغبين"، إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا دون أي التزام بوقف تسليح كييف من جانبهم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا عبر العقوبات.
وأفاد المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية بأن المشاركين ركّزوا على نقطتين أساسيتين: الوقف الفوري للأعمال القتالية والالتزام بمواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على مواقفه الاستراتيجية، بما في ذلك دعم أوكرانيا بالأسلحة، ورفض أي تسليم أراضٍ للعدو، والاستمرار في فرض العقوبات على موسكو، مع تعزيز قدرات أوروبا العسكرية والاستثمار في إنتاج الأسلحة، وخصوصًا الطائرات المسيرة.

يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعا القادة الأوروبيين للانضمام إلى لقائه المزمع مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم 18 آب لبحث خطة تسوية الأزمة، كما أجرى محادثات هاتفية مع زيلينسكي وعدد من قادة "تحالف الراغبين"، إضافة إلى الأمين العام لحلف الناتو ورئيس المفوضية الأوروبية، وفق موقع "Axios"، ووصفت المحادثات بأنها كانت عسيرة.
 
(روسيا اليوم)
