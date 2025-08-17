Advertisement

عربي-دولي

صحيفة تركية: إسرائيل تخطّط لتقسيم سوريا.. وهذه علاقة الأمم المتحدة بالأمر!

Lebanon 24
17-08-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1405888-638910714878001330.png
Doc-P-1405888-638910714878001330.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة تركيا اليوم أن إسرائيل تسعى إلى تقسيم سوريا من خلال قنوات الأمم المتحدة، بعد أن فشلت – بحسب وصفها – في تحقيق هذا الهدف عسكريًا على الأرض. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى "فرض مشاركة ممثل كردي" في نظام الحكم الجديد الذي تعمل الأمم المتحدة على بلورته لسوريا.
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يمارس ضغوطًا لإقرار دستور سوري جديد على غرار الدساتير المركّبة في لبنان والعراق، بحيث يتم توزيع المناصب على أسس طائفية وعرقية. وتفيد التسريبات بأن المقترح يقضي بأن يكون رئيس سوريا عربيًا، على أن يتولى الأكراد منصب رئاسة الوزراء، فيما يُمنح منصب نائب الرئيس لكل من الدروز والعلويين.

الصحيفة التركية لفتت إلى أن الهدف النهائي من هذه الخطة هو "إعادة رسم حدود سوريا بما يسمح بانتقال أراضٍ، وعلى رأسها هضبة الجولان،  إلى السيطرة الإسرائيلية"، فضلًا عن تمهيد الطريق أمام تنسيق أكبر مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، وهو ما تعتبره أنقرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

الرئيس السوري أحمد الشرع استبعد بشكل قاطع احتمال تقسيم البلاد، مؤكدًا أن "عوامل التقسيم في سوريا شبه مستحيلة"، لكنه اعترف في الوقت ذاته بوجود أطراف إقليمية ودولية تدفع باتجاه إقامة "كانتونات محلية".
من جهته، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده "لن تسمح مطلقًا بتقسيم سوريا"، معتبرًا أن أي خطة من هذا النوع تمسّ مباشرة الأمن القومي التركي.

وتشير الصحيفة إلى أن المشروع الإسرائيلي لا يزال في طور الكواليس، حيث تسعى تل أبيب عبر شركائها الغربيين إلى فرضه على طاولة الأمم المتحدة تحت عنوان "إيجاد حل سياسي شامل لسوريا". لكن مراقبين يرون أن هذه التحركات قد تفاقم تعقيدات الأزمة بدل أن تفتح بابًا للتسوية.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: لا أدلة على أوامر رسمية وراء مجازر الساحل السوري
lebanon 24
18/08/2025 01:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران: إسرائيل جرت الولايات المتحدة إلى حرب لا علاقة لها بها
lebanon 24
18/08/2025 01:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل والولايات المتحدة على الهجمات الأخيرة
lebanon 24
18/08/2025 01:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نسعى لمنع تقسيم سوريا إلى 4 أجزاء
lebanon 24
18/08/2025 01:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-08-17
16:36 | 2025-08-17
16:34 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
15:50 | 2025-08-17
15:48 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24