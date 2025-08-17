صحيفة تركية: إسرائيل تخطّط لتقسيم سوريا.. وهذه علاقة الأمم المتحدة بالأمر!

Advertisement

كشفت صحيفة اليوم أن تسعى إلى تقسيم من خلال قنوات ، بعد أن فشلت – بحسب وصفها – في تحقيق هذا الهدف عسكريًا على الأرض. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن الخطة تهدف إلى "فرض مشاركة ممثل كردي" في نظام الحكم الجديد الذي تعمل الأمم المتحدة على بلورته لسوريا.وبحسب التقرير، فإن اللوبي الصهيوني في يمارس ضغوطًا لإقرار دستور سوري جديد على غرار الدساتير المركّبة في والعراق، بحيث يتم توزيع المناصب على أسس طائفية وعرقية. وتفيد التسريبات بأن المقترح يقضي بأن يكون رئيس سوريا عربيًا، على أن يتولى الأكراد منصب رئاسة الوزراء، فيما يُمنح منصب لكل من الدروز والعلويين.الصحيفة التركية لفتت إلى أن الهدف النهائي من هذه الخطة هو "إعادة رسم حدود سوريا بما يسمح بانتقال أراضٍ، وعلى رأسها هضبة الجولان، إلى السيطرة الإسرائيلية"، فضلًا عن تمهيد الطريق أمام تنسيق أكبر مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، وهو ما تعتبره أنقرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.الرئيس السوري أحمد استبعد بشكل قاطع احتمال تقسيم البلاد، مؤكدًا أن "عوامل التقسيم في سوريا شبه مستحيلة"، لكنه اعترف في الوقت ذاته بوجود أطراف إقليمية ودولية تدفع باتجاه إقامة "كانتونات محلية".