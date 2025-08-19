30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
عربي-دولي
دمشق تؤكد: لا قيود على دخول المساعدات إلى السويداء
Lebanon 24
19-08-2025
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت
وزارة الخارجية السورية
التأكيد على أن لا قيود على دخول المساعدات إلى الجنوب السوري لاسيما
السويداء
ودرعا.
ودعت في بيان، أمس الاثنين، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين في الجنوب السوري.
كما أوضحت الخارجية أنه تم تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى السويداء منذ بداية الأزمة.
إلى ذلك، حثت الدول المانحة على زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية في البلاد.
وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو الماضي بين مقاتلين
دروز
وعشائر بدوية، فتدخلت
قوات الأمن
الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات
الأمم المتحدة
.
لكن منذ 19
تموز
الماضي، تشهد المحافظة وقفا لإطلاق النار عقب الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات القتلى.(العربية)
الإخبارية السورية: الأمن الداخلي يمنع دخول أي أرتال مسلحة باتجاه مدينة السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا
Lebanon 24
الإخبارية السورية: الأمن الداخلي يمنع دخول أي أرتال مسلحة باتجاه مدينة السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا
19/08/2025 14:48:54
19/08/2025 14:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: دخول قافلة مساعدات بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى مدينة السويداء
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: دخول قافلة مساعدات بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى مدينة السويداء
19/08/2025 14:48:54
19/08/2025 14:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدعوة الصادرة من 26 دولة لرفع القيود عن دخول المساعدات لغزة
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدعوة الصادرة من 26 دولة لرفع القيود عن دخول المساعدات لغزة
19/08/2025 14:48:54
19/08/2025 14:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء
19/08/2025 14:48:54
19/08/2025 14:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
Lebanon 24
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
07:19 | 2025-08-19
19/08/2025 07:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباحثات بين نواف سلام ونظيره الأردني... هذا ما دار بينهما
Lebanon 24
مباحثات بين نواف سلام ونظيره الأردني... هذا ما دار بينهما
07:09 | 2025-08-19
19/08/2025 07:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر: رد حماس الأخير كان إيجابياً جداً
Lebanon 24
قطر: رد حماس الأخير كان إيجابياً جداً
07:04 | 2025-08-19
19/08/2025 07:04:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لكسر نفوذ "حزب الله".. تقريرٌ فرنسيّ يتحدّث عما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
لكسر نفوذ "حزب الله".. تقريرٌ فرنسيّ يتحدّث عما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان
07:00 | 2025-08-19
19/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا
Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا
06:49 | 2025-08-19
19/08/2025 06:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد "زودة العسكريين"
Lebanon 24
هذا جديد "زودة العسكريين"
14:41 | 2025-08-18
18/08/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
07:19 | 2025-08-19
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
07:09 | 2025-08-19
مباحثات بين نواف سلام ونظيره الأردني... هذا ما دار بينهما
07:04 | 2025-08-19
قطر: رد حماس الأخير كان إيجابياً جداً
07:00 | 2025-08-19
لكسر نفوذ "حزب الله".. تقريرٌ فرنسيّ يتحدّث عما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان
06:49 | 2025-08-19
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا
05:59 | 2025-08-19
ماكرون يقترح جنيف لاستضافة بوتين وزيلينسكي.. ماذا عن الموعد
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 14:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 14:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 14:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
