دمشق تؤكد: لا قيود على دخول المساعدات إلى السويداء

جددت التأكيد على أن لا قيود على دخول المساعدات إلى الجنوب السوري لاسيما ودرعا.ودعت في بيان، أمس الاثنين، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين في الجنوب السوري.كما أوضحت الخارجية أنه تم تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى السويداء منذ بداية الأزمة.إلى ذلك، حثت الدول المانحة على زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية في البلاد.وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو الماضي بين مقاتلين وعشائر بدوية، فتدخلت الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات .لكن منذ 19 الماضي، تشهد المحافظة وقفا لإطلاق النار عقب الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات القتلى.(العربية)