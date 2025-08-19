Advertisement

عربي-دولي

دمشق تؤكد: لا قيود على دخول المساعدات إلى السويداء

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1406453-638912015119510023.webp
Doc-P-1406453-638912015119510023.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جددت وزارة الخارجية السورية التأكيد على أن لا قيود على دخول المساعدات إلى الجنوب السوري لاسيما السويداء ودرعا.
Advertisement

ودعت في بيان، أمس الاثنين، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين في الجنوب السوري.

كما أوضحت الخارجية أنه تم تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى السويداء منذ بداية الأزمة.

إلى ذلك، حثت الدول المانحة على زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية في البلاد.

وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

لكن منذ 19 تموز الماضي، تشهد المحافظة وقفا لإطلاق النار عقب الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات القتلى.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
الإخبارية السورية: الأمن الداخلي يمنع دخول أي أرتال مسلحة باتجاه مدينة السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا
lebanon 24
19/08/2025 14:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: دخول قافلة مساعدات بإشراف الهلال الأحمر السوري إلى مدينة السويداء
lebanon 24
19/08/2025 14:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نرحب بالدعوة الصادرة من 26 دولة لرفع القيود عن دخول المساعدات لغزة
lebanon 24
19/08/2025 14:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء
lebanon 24
19/08/2025 14:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2025-08-19
07:09 | 2025-08-19
07:04 | 2025-08-19
07:00 | 2025-08-19
06:49 | 2025-08-19
05:59 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24