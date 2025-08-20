في باكستان… مقتل أكثر من 20 شخصًا جراء أمطار موسمية جديدة

Advertisement

قتل أكثر من عشرين شخصًا جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان، حيث أدت الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة خلال الأسبوع الماضي إلى سقوط أكثر من 400 قتيل، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة ، ونقلت ذلك وكالة "فرانس برس".وأوضح المصدر أن 11 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة جيلجيت-بالتيستان شمال البلاد، التي تضم بعض أعلى قمم العالم، بينما توفي عشرة آخرون في ، العاصمة الاقتصادية للبلاد.