عربي-دولي

في باكستان… مقتل أكثر من 20 شخصًا جراء أمطار موسمية جديدة

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:20
قتل أكثر من عشرين شخصًا جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان، حيث أدت الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة خلال الأسبوع الماضي إلى سقوط أكثر من 400 قتيل، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ونقلت ذلك وكالة "فرانس برس".
وأوضح المصدر أن 11 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة جيلجيت-بالتيستان شمال البلاد، التي تضم بعض أعلى قمم العالم، بينما توفي عشرة آخرون في كراتشي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
