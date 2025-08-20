الرئيس السوريّ يُثير الجدل... رفض مُصافحة إمرأة (فيديو)

فيديو يوثّق استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين. وقد لفت الانتباه امتناع الشرع عن مصافحة إحدى النساء من الوفد، مكتفيًا بمصافحة الرجال، وهو نهج دأب عليه منذ توليه الحكم.#يني_شفق #فيديو pic.twitter.com/UEw8fLtkdL