Advertisement

عربي-دولي

الرئيس السوريّ يُثير الجدل... رفض مُصافحة إمرأة (فيديو)

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1406981-638913021626351117.jpg
Doc-P-1406981-638913021626351117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار الرئيس السوري أحمد الشرع جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو له وهو يرفض مصافحة إمرأة كانت ضمن وفد الكونغرس الأميركي.
 

ووضع الشرع يده على صدره لحظة مدّ العضو في الكونغرس يدها لمصافحته. (الامارات 24)
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توم براك يشبه الرئيس السوري برئيس أميركي سابق ويثير الجدل!
lebanon 24
20/08/2025 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بملابس داخلية وألفاظ نابية.. فيديو لمرشح يثير الجدل
lebanon 24
20/08/2025 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ما بقلّو غير "أبو حميد".. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته عن الرئيس أحمد الشرع (فيديو)
lebanon 24
20/08/2025 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها: "الحمدالله اني مخلفتش" (فيديو)
lebanon 24
20/08/2025 19:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-20
11:21 | 2025-08-20
11:00 | 2025-08-20
10:47 | 2025-08-20
10:09 | 2025-08-20
10:00 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24