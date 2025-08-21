في 25 أيلول... هذا ما سيحدث بين سوريا وإسرائيل

ذكر موقع " 24"، أنّ مصادر سوريّة كبيرة كشفت أنّ " وإسرائيل ستُوّقعان إتّفاقاً أمنيّاً برعاية في 25 أيلول المقبل".

وأضافت المصادر لـ"إندبندنت عربية" أنّ "الإتّفاق سيسبقه في 24 من أيلول، خطاب للرئيس السوريّ أحمد في ، ضمن مشاركته باجتماعات للأمم المتحدة".

وتابعت المصادر أنّ " ودمشق لن تُوقّعا إتّفاق سلام شامل في القريب، وسيقتصر على الجانب الأمنيّ لوقف التوتّرات بين البلدين".





وكان مصدران سوريان كشفا أنّ " السوريّة الشيباني اجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في ، لمناقشة ترتيبات أمنية في جنوب سوريا".

في المقابل، نفت السوريّة للـ"ال بي سي"، "صحة المعلومات المتداولة عن توجّه لتوقيع اتفاق أمني مع برعاية أميركية في أيلول المقبل".