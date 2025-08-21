Advertisement

في 25 أيلول... هذا ما سيحدث بين سوريا وإسرائيل

21-08-2025 | 15:00
ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ مصادر سوريّة كبيرة كشفت أنّ "سوريا وإسرائيل ستُوّقعان إتّفاقاً أمنيّاً برعاية الولايات المتحدة في 25 أيلول المقبل".
وأضافت المصادر لـ"إندبندنت عربية" أنّ "الإتّفاق سيسبقه في 24 من أيلول، خطاب للرئيس السوريّ أحمد الشرع في نيويورك، ضمن مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
 
وتابعت المصادر أنّ "تل أبيب ودمشق لن تُوقّعا إتّفاق سلام شامل في المستقبل القريب، وسيقتصر على الجانب الأمنيّ لوقف التوتّرات بين البلدين".


وكان مصدران سوريان كشفا أنّ "وزير الخارجية السوريّة أسعد الشيباني اجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس، لمناقشة ترتيبات أمنية في جنوب سوريا".
 
 
في المقابل، نفت وزارة الخارجية السوريّة للـ"ال بي سي"، "صحة المعلومات المتداولة عن توجّه دمشق لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل برعاية أميركية في أيلول المقبل".
 
 
 
