28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الذكاء الاصطناعي وصل إلى "داعش"... وتحذير من هذه البلدان
Lebanon 24
21-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
"، أنّ خبراء
مكافحة الإرهاب
في
الأمم المتحدة
حذّروا من إستخدام "داعش" لتقنيات متطوّرة، من بينها
الذكاء الاصطناعي
ووسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وقال نائب
رئيس مجلس الإعلام الرقمي في نقابة الصحافيين
البريطانيين
والباحث في الذكاء الاصطناعي أحمد الشيخ، إنّ "بعض الدول مثل بلدان
أفريقيا
تشهد انتشاراً واسعاً للتكنولوجيا على الرغم من إنخفاض مستويات التعليم"، ولفت إلى أنّ "معدل استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت هناك مرتفع جداً، ما يجعلها أرضاً خصبة لنشر الأفكار الإرهابية باستخدام التكنولوجيا إذا لم يقترن ذلك بالتوعية الكافية".
وأشار إلى أنّ "بعض الجماعات الإرهابية استفادت بالفعل من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليديّ في نشر رسائلها بلغات متعددة للوصول إلى جماهير جديدة حول العالم".
وقال: "بدل أن يقوم تنظيم داعش بتوظيف مترجمين، بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإيصال رسائله إلى دول مثل الفلبين أو رواندا بلغاتها المحلية".
واعتبر الشيخ أنّ "الخطر يكمن في أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة يمكن استخدامها للخير والشرّ على حد سواء، فكما كان الإرهابيون سابقاً يستخدمون الهاتف المحمول أو الرسائل لتنظيم أنشطتهم، أصبحوا الآن يعتمدون على الذكاء الاصطناعي. لذلك لابد من وضع قيود صارمة تحول دون وصولهم إلى هذه الأدوات".
وأكد أنّ "الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن أن يقوم بكلّ المهمات، وهو ما يجعل خطره مضاعفاً عندما يقع في أيدي الجماعات الإرهابية". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
22/08/2025 02:25:46
22/08/2025 02:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
Lebanon 24
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
22/08/2025 02:25:46
22/08/2025 02:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. ما جديد "الذكاء الإصطناعي"؟
Lebanon 24
في لبنان.. ما جديد "الذكاء الإصطناعي"؟
22/08/2025 02:25:46
22/08/2025 02:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"
Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"
22/08/2025 02:25:46
22/08/2025 02:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوروبا مُهدّدة... مرض قد ينتشر خلال سنوات في أبرز مدنها
Lebanon 24
أوروبا مُهدّدة... مرض قد ينتشر خلال سنوات في أبرز مدنها
16:44 | 2025-08-21
21/08/2025 04:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة إنسانية... بن سلمان يتبرع بالدم ويدعو المجتمع للمشاركة
Lebanon 24
مبادرة إنسانية... بن سلمان يتبرع بالدم ويدعو المجتمع للمشاركة
16:33 | 2025-08-21
21/08/2025 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زكي: دعم عربي للبنان لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
Lebanon 24
زكي: دعم عربي للبنان لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
16:23 | 2025-08-21
21/08/2025 04:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة ترامب… لقاء قريب بين الشرع ونتنياهو
Lebanon 24
بمشاركة ترامب… لقاء قريب بين الشرع ونتنياهو
15:57 | 2025-08-21
21/08/2025 03:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أسبوعين… أميركا قد تغيّر نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
خلال أسبوعين… أميركا قد تغيّر نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا
15:24 | 2025-08-21
21/08/2025 03:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تسريب 11 فيديو مع أزواجها.. بلوغر شهيرة في ورطة!
Lebanon 24
تم تسريب 11 فيديو مع أزواجها.. بلوغر شهيرة في ورطة!
01:52 | 2025-08-21
21/08/2025 01:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رد اسرائيلي على الورقة الاميركية بغارات اشعلت ليل الجنوب.. وبرّي قلق من تنصُّل واشنطن
Lebanon 24
رد اسرائيلي على الورقة الاميركية بغارات اشعلت ليل الجنوب.. وبرّي قلق من تنصُّل واشنطن
22:04 | 2025-08-20
20/08/2025 10:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
01:45 | 2025-08-21
21/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مسجونا في لبنان.. إعادة مواطن إلى إسرائيل وهذه هويته (صورة)
Lebanon 24
كان مسجونا في لبنان.. إعادة مواطن إلى إسرائيل وهذه هويته (صورة)
06:21 | 2025-08-21
21/08/2025 06:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:44 | 2025-08-21
أوروبا مُهدّدة... مرض قد ينتشر خلال سنوات في أبرز مدنها
16:33 | 2025-08-21
مبادرة إنسانية... بن سلمان يتبرع بالدم ويدعو المجتمع للمشاركة
16:23 | 2025-08-21
زكي: دعم عربي للبنان لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
15:57 | 2025-08-21
بمشاركة ترامب… لقاء قريب بين الشرع ونتنياهو
15:24 | 2025-08-21
خلال أسبوعين… أميركا قد تغيّر نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا
15:13 | 2025-08-21
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 02:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 02:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 02:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24