Advertisement

عربي-دولي

الذكاء الاصطناعي وصل إلى "داعش"... وتحذير من هذه البلدان

Lebanon 24
21-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1407529-638914094152688286.jpg
Doc-P-1407529-638914094152688286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة حذّروا من إستخدام "داعش" لتقنيات متطوّرة، من بينها الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وقال نائب رئيس مجلس الإعلام الرقمي في نقابة الصحافيين البريطانيين والباحث في الذكاء الاصطناعي أحمد الشيخ، إنّ "بعض الدول مثل بلدان أفريقيا تشهد انتشاراً واسعاً للتكنولوجيا على الرغم من إنخفاض مستويات التعليم"، ولفت إلى أنّ "معدل استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت هناك مرتفع جداً، ما يجعلها أرضاً خصبة لنشر الأفكار الإرهابية باستخدام التكنولوجيا إذا لم يقترن ذلك بالتوعية الكافية".

وأشار إلى أنّ "بعض الجماعات الإرهابية استفادت بالفعل من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليديّ في نشر رسائلها بلغات متعددة للوصول إلى جماهير جديدة حول العالم".

وقال: "بدل أن يقوم تنظيم داعش بتوظيف مترجمين، بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإيصال رسائله إلى دول مثل الفلبين أو رواندا بلغاتها المحلية".

واعتبر الشيخ أنّ "الخطر يكمن في أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة يمكن استخدامها للخير والشرّ على حد سواء، فكما كان الإرهابيون سابقاً يستخدمون الهاتف المحمول أو الرسائل لتنظيم أنشطتهم، أصبحوا الآن يعتمدون على الذكاء الاصطناعي. لذلك لابد من وضع قيود صارمة تحول دون وصولهم إلى هذه الأدوات".

وأكد أنّ "الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن أن يقوم بكلّ المهمات، وهو ما يجعل خطره مضاعفاً عندما يقع في أيدي الجماعات الإرهابية". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
lebanon 24
22/08/2025 02:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة عن الذكاء الاصطناعي في "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"
lebanon 24
22/08/2025 02:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. ما جديد "الذكاء الإصطناعي"؟
lebanon 24
22/08/2025 02:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"
lebanon 24
22/08/2025 02:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-08-21
16:33 | 2025-08-21
16:23 | 2025-08-21
15:57 | 2025-08-21
15:24 | 2025-08-21
15:13 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24