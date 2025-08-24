Advertisement

عربي-دولي

بشكل مفاجئ... واشنطن تقرر سحب جميع جنودها من قاعدتين في العراق

Lebanon 24
24-08-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1408387-638916390934498589.jpeg
Doc-P-1408387-638916390934498589.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قررت الولايات المتحدة الأميركية وبشكل مفاجئ، سحب جميع قواتها من قاعدتين في العراق.
Advertisement

ووفق ما كشفته مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية" فقد قررت واشنطن بشكل مفاجئ سحب جميع جنودها من قاعدتي عين الأسد وفكتوريا بالعراق.

وأوضحت المصادر أن القوات الأميركية تشرع في نقل عناصرها إلى أربيل وبلد عربي مجاور.

وأشارت إلى أن "الأميركيين أبلغوا نظراءهم العراقيين أنهم سيسرعون عملية الانسحاب ولن يلتزموا بالجدول الزمني الموضوع ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين".

 وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان قد أكد، الإثنين الماضي، أن انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة، مشيرا إلى أنه مؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النعمان قوله إن "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق هو واحد من إنجازات الحكومة ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين".

وأضاف أن "هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل رئيس الوزراء على غلق هذا الملف كما أغلق ملف (يونامي)".

وأعلنت السفارة الأميركية في العراق، في وقت سابق، أن التحالف الدولي في العراق سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية.

وقالت السفارة في بيان إن "هذا ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة داعش، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي".

وأضافت أن "مهمة التحالف العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية"، لافتة إلى أن "التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، ستحال إلى وزارة الدفاع".
مواضيع ذات صلة
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 7 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة
lebanon 24
25/08/2025 00:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة
lebanon 24
25/08/2025 00:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يعاقب شتيغن.. سحب الشارة وتجميد موقفه بشكل مفاجئ
lebanon 24
25/08/2025 00:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش المالي يعلن مقتل 149 من جنوده على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة خلال 24 ساعة
lebanon 24
25/08/2025 00:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-08-24
16:51 | 2025-08-24
16:25 | 2025-08-24
16:11 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:58 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24