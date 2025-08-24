Advertisement

عربي-دولي

وزير المالية الإسرائيلي: نريد ضمّ جزءًا كبيرًا من قطاع غزة

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1408582-638917007844829981.jpg
Doc-P-1408582-638917007844829981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنهم لن يسمحوا بإدخال المساعدات إلى "العدو" في قطاع غزة.
Advertisement

ونقلت "القناة 14" الإسرائيلية عن سموتريتش، قوله: "سنواصل تعزيز الاستيطان في جميع أنحاء أراضينا".


تابع: "لن نقيم أبدا دولة عربية إرهابية على أرض إسرائيل".


وواصل سموتريتش ادعاءه بأن عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في مدينة غزة يجب أن تفرض على حماس ثمنا باهظا عسكريا وسياسيا.


وصرح سموتريتش "أتحدث عن مناورة مكلفة للغاية في المرحلة الأولى.. غزة منطقة قتال ويجب إخلاء سكانها لحماية أنفسهم وعزل الإرهابيين.. بمجرد أن نفعل ذلك علينا فرض حصار كامل ومنع دخول الطعام، وإغلاق أنابيب المياه والوقود والكهرباء.. كل شيء".


وأردف: "أنتم تعزلون حماس وفي المناطق التي تقاتلون فيها.. تفرضون حصارا كاملا.. عندها إما أن يموت الإرهابيون في الأنفاق أو يستسلموا ويسلمونا الرهائن".


وأفاد سموتريتش بأن هناك أيضا ثمنا سياسيا وموقفه معروف، فنحن نريد ضم جزء كبير من قطاع غزة وعلينا السماح بإنشاء المستوطنات، وهذا جزء يوضح ثمن الخسارة والخطأ الذي ارتكبه العدو.
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن وزير إسرائيلي: فكرة ضم أراض من قطاع غزة غير مطروحة على جدول أعمال الحكومة
lebanon 24
25/08/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ليورونيوز: حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من مستقبل غزة
lebanon 24
25/08/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: ما زلنا في منتصف العملية ونعمل على احتلال غزة من جديد وتدمير العدو
lebanon 24
25/08/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير: ثمة حاجة ماسة إلى إعادة المخطوفين من قطاع غزة فورا
lebanon 24
25/08/2025 10:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2025-08-25
02:47 | 2025-08-25
02:34 | 2025-08-25
02:24 | 2025-08-25
02:18 | 2025-08-25
02:10 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24