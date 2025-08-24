وزير المالية الإسرائيلي: نريد ضمّ جزءًا كبيرًا من قطاع غزة

Advertisement

ونقلت "القناة 14" عن ، قوله: "سنواصل تعزيز الاستيطان في جميع أنحاء أراضينا".تابع: "لن نقيم أبدا دولة عربية إرهابية على أرض ".وواصل سموتريتش ادعاءه بأن عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في مدينة غزة يجب أن تفرض على ثمنا باهظا عسكريا وسياسيا.وصرح سموتريتش "أتحدث عن مناورة مكلفة للغاية في المرحلة الأولى.. غزة منطقة قتال ويجب إخلاء سكانها لحماية أنفسهم وعزل الإرهابيين.. بمجرد أن نفعل ذلك علينا فرض حصار كامل ومنع دخول الطعام، وإغلاق أنابيب المياه والوقود والكهرباء.. كل شيء".وأردف: "أنتم تعزلون حماس وفي المناطق التي تقاتلون فيها.. تفرضون حصارا كاملا.. عندها إما أن يموت الإرهابيون في الأنفاق أو يستسلموا ويسلمونا الرهائن".وأفاد سموتريتش بأن هناك أيضا ثمنا سياسيا وموقفه معروف، فنحن نريد ضم جزء كبير من قطاع غزة وعلينا السماح بإنشاء ، وهذا جزء يوضح ثمن الخسارة والخطأ الذي ارتكبه العدو.