عربي-دولي

إثر مزاعم مرتبطة بمعاداة السامية.. فرنسا تستدعي سفير واشنطن

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:06
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن بلاده استدعت السفير الأمريكي تشارلز كوشنر بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون زعم فيها أن فرنسا لم تبذل جهودا كافية لوقف العنف المعادي للسامية.
وأضافت الوزارة في بيان “علمت فرنسا بادعاءات السفير الأمريكي، السيد تشارلز كوشنر، الذي عبر في رسالة إلى رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وأشار إلى عدم اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات كافية لمكافحتها”.

وتابعت “ادعاءات السفير غير مقبولة”.
