إثر مزاعم مرتبطة بمعاداة السامية.. فرنسا تستدعي سفير واشنطن

قال متحدث باسم ، إن بلاده استدعت السفير الأمريكي كوشنر بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس زعم فيها لم تبذل جهودا كافية لوقف العنف المعادي للسامية.وأضافت الوزارة في بيان “علمت بادعاءات السفير الأمريكي، السيد تشارلز كوشنر، الذي عبر في رسالة إلى رئيس الجمهورية عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا، وأشار إلى عدم اتخاذ السلطات إجراءات كافية لمكافحتها”.وتابعت “ادعاءات السفير غير مقبولة”.