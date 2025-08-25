منها كانت متوجهة الى موسكو.. تدمير 21 مسيرة أوكرانية

Advertisement

أعلنت ، اليوم الاثنين، أن الروسية تمكنت، خلال ساعات الليل، من إسقاط وتدمير 21 مسيرة أوكرانية، منها اثنتان كانتا تتجهان صوب العاصمة .وفي التفاصيل، قالت ، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 24 آب إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 25 آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار".وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "7 أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات فوق أراضي ، بما في ذلك اثنتان كانتا متجهتان إلى موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأخرى فوق أراضي .