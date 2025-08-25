Advertisement

عربي-دولي

منها كانت متوجهة الى موسكو.. تدمير 21 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1408638-638917112604822242.webp
Doc-P-1408638-638917112604822242.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت، خلال ساعات الليل، من إسقاط وتدمير 21 مسيرة أوكرانية، منها اثنتان كانتا تتجهان صوب العاصمة موسكو.
Advertisement


وفي التفاصيل، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ21 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 24 آب إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 25 آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار".

وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "7 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك اثنتان كانتا متجهتان إلى موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأخرى فوق أراضي مقاطعة تفير.
مواضيع ذات صلة
ريا نوفوستي: وحدات الدفاع الروسية دمرت 21 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
25/08/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تعلن اعتراض 99 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف مواقع روسية
lebanon 24
25/08/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
25/08/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض 13 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي بريانسك وكالوغا خلال الساعات الماضية
lebanon 24
25/08/2025 14:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2025-08-25
07:00 | 2025-08-25
06:57 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:42 | 2025-08-25
06:26 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24