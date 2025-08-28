Advertisement

عربي-دولي

منشورات ضد قائد القيادة الوسطى.. والجيش الإسرائيلي يعلق

Lebanon 24
28-08-2025 | 05:25
Doc-P-1410061-638919813778363365.png
Doc-P-1410061-638919813778363365.png photos 0
استهدفت منشورات قائد المنطقة الوسطى العميد أفي بلوط، الأمر الذي أدانه الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن التصريحات ضده غير مقبولة.
وأوضح رئيس الأركان اللواء إيئال زامير، أن "العميد بلوط ضابط ميداني من الصفوف الأمامية يتحلى بالقيم والأخلاق، وقد كرس سنوات عديدة وأياما وليالي للدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها، ولا سيما سكان يهودا والسامرة".

وأشار زامير إلى أن استخدام صور مشوّهة ضده يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مؤكدا أن "قوات الدفاع الإسرائيلية تعمل وستواصل العمل ضد الإرهاب في يهودا والسامرة، مع الالتزام بالقانون وقيم المؤسسة".

وأضاف أن أي "محاولة لتشكيك أفعال العميد بلوط أو إثارة الشكوك حوله تعد ضررا بخادم عام يكرس حياته للدولة، وهي تصرف غير مقبول على الإطلاق، ويجب الوقوف في وجهه بكل حزم".

وفي السياق نفسه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الاتهامات الدنيئة ضد قائد قيادة المنطقة الوسطى، وضد المستوطنين في الضفة الغربية"، مشددا على أن "رئيس الوزراء يساند اللواء بلوط ومقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين يعملون يوميا على استئصال الإرهاب في الضفة الغربية. وهم يقومون بذلك بعزيمة وبأخلاق لا تعرف المساومة".

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) قدمت شكوى رسمية إلى المدعي العام العسكري، اللواء يفعات تومر يروشالمي، يوم الثلاثاء، مطالبة الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي مع بلوط، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في الضفة الغربية.

ووفقا لبيان الجمعية ستكون هذه أول شكوى تقدمها منظمة إسرائيلية ضد ضابط كبير في الجيش بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب مشتبه بها في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر الجيش الاسرائيلي، الأحد، دفاعا عن قرار بلوط الأسبوع الماضي بإزالة عدد كبير من الأشجار لتحقيق رقابة أمنية أفضل على المنطقة القريبة من قرية المغير، جنوب رام الله.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24