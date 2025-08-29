زامير.. تكثيف الضربات على غزة واستهداف الحوثيين في اليمن

Advertisement

أعلن ، مساء اليوم، أنّ "الجيش الإسرائيلي" نفذ هجوماً "مهماً" ضد أهداف استراتيجية تابعة لجماعة في اليمن، واصفاً إياها بـ"النظام الإرهابي".وفي السياق نفسه، قال إنّ "تواصل ضرب حركة "، مؤكداً أنّ العمليات العسكرية في مدينة غزة ستشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أنّ الحوثيين "يعملون كذراع إرهابية لإيران ويواصلون مهاجمة إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي".وأشار زامير إلى أنّ الجيش تمكن من استعادة جثامين مختطفين قُتلوا على يد حماس، لافتاً إلى أنّ إسرائيل "لن ترتاح حتى استعادة جميع مخطوفيها". وشدد على أنّ القوات "تواصل العمل في أنحاء لإحباط التهديدات القائمة"، مؤكداً: "لن نتسامح ولن نسمح بالمساس بإسرائيل، وسنواصل ضرب الإرهاب في كل مكان".