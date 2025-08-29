27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زامير.. تكثيف الضربات على غزة واستهداف الحوثيين في اليمن
Lebanon 24
29-08-2025
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
رئيس الأركان
الإسرائيلي
إيال زامير
، مساء اليوم، أنّ "الجيش الإسرائيلي" نفذ هجوماً "مهماً" ضد أهداف استراتيجية تابعة لجماعة
الحوثي
في اليمن، واصفاً إياها بـ"النظام الإرهابي".
Advertisement
وفي السياق نفسه، قال
زامير
إنّ
إسرائيل
"تواصل ضرب حركة
حماس
"، مؤكداً أنّ العمليات العسكرية في مدينة غزة ستشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أنّ الحوثيين "يعملون كذراع إرهابية لإيران ويواصلون مهاجمة إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي".
وأشار زامير إلى أنّ الجيش تمكن من استعادة جثامين مختطفين قُتلوا على يد حماس، لافتاً إلى أنّ إسرائيل "لن ترتاح حتى استعادة جميع مخطوفيها". وشدد على أنّ القوات
الإسرائيلية
"تواصل العمل في أنحاء
الشرق الأوسط
لإحباط التهديدات القائمة"، مؤكداً: "لن نتسامح ولن نسمح بالمساس بإسرائيل، وسنواصل ضرب الإرهاب في كل مكان".
مواضيع ذات صلة
زامير: نواصل ضرب حماس وسنزيد جهودنا في الأسابيع المقبلة في الضربات على مدينة غزة
Lebanon 24
زامير: نواصل ضرب حماس وسنزيد جهودنا في الأسابيع المقبلة في الضربات على مدينة غزة
29/08/2025 21:19:09
29/08/2025 21:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف ضرباتها على الحوثيين في اليمن
Lebanon 24
إسرائيل تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف ضرباتها على الحوثيين في اليمن
29/08/2025 21:19:09
29/08/2025 21:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين: ترامب شجع أوكرانيا من خلف الكواليس على تكثيف الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية
Lebanon 24
فايننشال تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين: ترامب شجع أوكرانيا من خلف الكواليس على تكثيف الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية
29/08/2025 21:19:09
29/08/2025 21:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: رئيس الأركان يوجه بتكثيف الضربات ضد أهداف حكومية في دمشق
Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: رئيس الأركان يوجه بتكثيف الضربات ضد أهداف حكومية في دمشق
29/08/2025 21:19:09
29/08/2025 21:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
رئيس الأركان
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
بات على
الحوثي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول
Lebanon 24
أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول
13:28 | 2025-08-29
29/08/2025 01:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "حرب غزة".. كاتب إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "حرب غزة".. كاتب إسرائيلي يتحدّث
13:00 | 2025-08-29
29/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
69 قتيلاً ومئة مفقود.. بعد غرق زورق للهجرة قبالة موريتانيا
Lebanon 24
69 قتيلاً ومئة مفقود.. بعد غرق زورق للهجرة قبالة موريتانيا
12:25 | 2025-08-29
29/08/2025 12:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: عقوبات الترويكا الأوروبية غير قانونية وتضعف المسار الدبلوماسي
Lebanon 24
عراقجي: عقوبات الترويكا الأوروبية غير قانونية وتضعف المسار الدبلوماسي
11:47 | 2025-08-29
29/08/2025 11:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف جندي قرب بوكروفسك.. زيلينسكي يحذّر من أخطر جبهة شرقية
Lebanon 24
100 ألف جندي قرب بوكروفسك.. زيلينسكي يحذّر من أخطر جبهة شرقية
11:38 | 2025-08-29
29/08/2025 11:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
15:08 | 2025-08-28
28/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:28 | 2025-08-29
أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول
13:00 | 2025-08-29
آخر ما قيل عن "حرب غزة".. كاتب إسرائيلي يتحدّث
12:25 | 2025-08-29
69 قتيلاً ومئة مفقود.. بعد غرق زورق للهجرة قبالة موريتانيا
11:47 | 2025-08-29
عراقجي: عقوبات الترويكا الأوروبية غير قانونية وتضعف المسار الدبلوماسي
11:38 | 2025-08-29
100 ألف جندي قرب بوكروفسك.. زيلينسكي يحذّر من أخطر جبهة شرقية
11:00 | 2025-08-29
حديث عن "معلومات استخباراتية".. ماذا قيل في إسرائيل عن ضربة اليمن الأخيرة؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 21:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 21:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 21:19:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24