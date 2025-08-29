Advertisement

عربي-دولي

زامير.. تكثيف الضربات على غزة واستهداف الحوثيين في اليمن

Lebanon 24
29-08-2025 | 11:52
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، مساء اليوم، أنّ "الجيش الإسرائيلي" نفذ هجوماً "مهماً" ضد أهداف استراتيجية تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، واصفاً إياها بـ"النظام الإرهابي".
وفي السياق نفسه، قال زامير إنّ إسرائيل "تواصل ضرب حركة حماس"، مؤكداً أنّ العمليات العسكرية في مدينة غزة ستشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أنّ الحوثيين "يعملون كذراع إرهابية لإيران ويواصلون مهاجمة إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي".

وأشار زامير إلى أنّ الجيش تمكن من استعادة جثامين مختطفين قُتلوا على يد حماس، لافتاً إلى أنّ إسرائيل "لن ترتاح حتى استعادة جميع مخطوفيها". وشدد على أنّ القوات الإسرائيلية "تواصل العمل في أنحاء الشرق الأوسط لإحباط التهديدات القائمة"، مؤكداً: "لن نتسامح ولن نسمح بالمساس بإسرائيل، وسنواصل ضرب الإرهاب في كل مكان".
