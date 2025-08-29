27
عربي-دولي
69 قتيلاً ومئة مفقود.. بعد غرق زورق للهجرة قبالة موريتانيا
Lebanon 24
29-08-2025
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي 69 شخصاً على الأقل مصرعهم فيما فُقد نحو 100 آخرين بعد انقلاب زورق مهاجرين قبالة السواحل الموريتانية، وفق ما أعلنت مصادر في
خفر السواحل
والدرك المحلي لوكالة "فرانس برس" الجمعة.
وأوضحت المصادر أنّ إحدى الدوريات البحرية تمكنت من إنقاذ 17 ناجياً، فيما انتُشلت الجثث وجرى دفنها بحضور السلطات الصحية والإدارية. ووقع الحادث ليل الثلاثاء-الأربعاء، حين تحرك ركاب القارب نحو جانب واحد بعد رؤيتهم أضواء بلدة ساحلية على بُعد 80 كيلومتراً
شمال شرق
نواكشوط
، ما أدى إلى انقلابه.
وبحسب روايات الناجين، انطلق الزورق من غامبيا قبل أسبوع وكان يقل نحو 160 مهاجراً من جنسيات سنغالية وغامبية. وتتكرر حوادث الغرق في محاولات العبور الخطيرة نحو
أوروبا
، حيث قضى أكثر من 10 آلاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى
إسبانيا
بحراً خلال عام 2024، وفق منظمة "كاميناندو فرونتيراس".
(سكاي نيوز)
