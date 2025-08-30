على عمق 100 قدم.. خفايا جديدة عن استهداف إسرائيل لاجتماع سري في مخبأ تحت الأرض بطهران

Advertisement

لا تزال تفاصيل الاغتيالات التي طالت قادة عسكريين وعلماء نوويين في غامضة.فقد كشفت معلومات جديدة خفايا استهداف لاجتماع سري لم يعلم به إلا الحاضرون، وذلك يوم 16 حزيران أي بعد 4 أيام على تفجر المواجهة بين البلدين.ففي ذلك اليوم، اجتمع المجلس الأعلى للأمن القومي بشكل طارئ في مخبأ على عمق 100 قدم تحت منحدر جبلي في الجزء من طهران.فيما وصل المسؤولون، ومن بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيسا السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات، وكبار القادة العسكريين، بسيارات منفصلة. علماً أن أياً منهم لم يكن يحمل هواتف محمولة، لعلمهم أن الاستخبارات تستطيع تتبعهم، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".لكن رغم كل الاحتياطات، أسقطت طائرات إسرائيلية ست قنابل على المخبأ بعد بدء الاجتماع بوقت قصير، مستهدفة بابي الدخول والخروج، إلا أن أحداً لم يُقتل في المخبأ حينها.في حين عثر المجتمعون حين خرجوا من المخبأ على عدد قليل من الحراس القتلى.اختراق هواتف الحراسغير أن هذا الهجوم خلف حالة من الفوضى ضمن أجهزة الاستخبارات ، وسرعان ما اكتشف المسؤولون الإيرانيون ثغرة أمنية فادحة. فقد علم الإسرائيليون بالاجتماع عن طريق اختراق هواتف الحراس الشخصيين الذين رافقوا القادة الإيرانيين إلى الموقع وانتظروا في الخارج، حسب ما كشف خمسة مسؤولين إيرانيين كبار، وعضوين من الحرس الثوري، وتسعة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين.ما دفع أجهزة الأمن والمخابرات في طهران إلى البحث عن خيوط خفية لمدة شهرين، ساهمت في رصد وتعقب قادة ومسؤولي البلاد.ليتبين لاحقا أن "الاستخدام المتهور للهواتف المحمولة من قِبل حراس الأمن على مدار عدة سنوات، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي لعب دورًا محوريًا في تمكين الاستخبارات الإسرائيلية من مطاردة العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين، ومكن القوات الجوية الإسرائيلية من الانقضاض عليهم وقتلهم بالصواريخ والقنابل خلال الأسبوع الأول من الحرب، وفق ما أوضح مسؤولون إيرانيون وإسرائيلون.وفي السياق، قال ساسان كريمي، الذي شغل سابقاً منصب للشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإيرانية الحالية، وهو الآن محلل سياسي ومحاضر في جامعة طهران: "نعلم أن كبار المسؤولين والقادة لم يحملوا هواتف، لكن حراس أمنهم وسائقيهم فعلوا دون أن يأخذوا الاحتياطات على محمل الجد، وهكذا تم تعقب معظمهم".منذ نهاية عام 2022فيما أكد مصطفى هاشمي طبا، نائب الرئيس الإيراني والوزير السابق، في مقابلة أواخر يونيو: "أن الخرق وصل إلى أعلى مستويات صنع القرار".في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل كانت تتعقب كبار العلماء النوويين الإيرانيين منذ نهاية عام 2022، وبحثت خطط تصفيتهم منذ تشرين الأول الماضي (2024)، لكنها أرجأت ذلك لتجنب الصدام آنذاك مع إدارة الرئيس الأميركي ."فريق قطع الرؤوس"لكن منذ نهاية العام الماضي وحتى حزيران، راجع "فريق قطع الرؤوس" (وفق التسمية الإسرائيلية) ملفات جميع العلماء النوويين المعروفين بالنسبة لإسرائيل، لتحديد من سيوصون بقتله.وقد تضمنت القائمة الأولى 400 اسم، لكن قلصت بعد ذلك إلى 100، استناداً بشكل أساسي إلى مواد من أرشيف نووي إيراني سرقه الموساد، ووكالة الاستخبارات الإسرائيلية، من عام 2018.ليقع الخيار في النهاية على 13 عالماً نووياً تمت تصفيتهم خلال حرب الـ12 يوماً.(العربية)