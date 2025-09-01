Advertisement

عربي-دولي

بعد اطلاق النار على رئيس البرلمان الاوكراني السابق.. هذا ما أعلنه زيلينسكي

Lebanon 24
01-09-2025 | 02:12
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أنه تم توقيف مشتبه به في عملية إطلاق النار على رئيس البرلمان السابق أندري باروبي التي أدت إلى مقتله.
وقتل باروبي، وهو شخصية بارزة في الحركات الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا في البلاد عامَي 2004 و2014، بالرصاص السبت في مدينة لفيف في غرب البلاد.

وقال زيلينسكي إن وزير الشؤون الداخلية إيغور كليمنكو ورئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك أبلغاه بعملية التوقيف. وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي “إجراءات التحقيق اللازمة ما زالت جارية. أشكر عناصر إنفاذ القانون على عملهم السريع والمنسق”.

وكتب في منشور لاحق بعد تحدثه مع المدعي العام رسلان كرافتشنكو “أدلى المشتبه به بشهادة أولية”. وأضاف “التحقيق جار حاليا لمعرفة ملابسات جريمة القتل هذه”.

بدوره قال كليمنكو على تلغرام إن عشرات الشرطيين وعناصر الأمن شاركوا في عملية توقيف المشتبه به الذي قبض عليه في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا.

وأضاف “لن تقدّم الكثير من التفاصيل في الوقت الحالي. سأقول فقط إن الجريمة تم الإعداد لها بعناية: تمت دراسة جدول تحركات القتيل، وتم تحديد الطريق، وتم التفكير في خطة الهروب”.
