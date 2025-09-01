بعد اطلاق النار على رئيس البرلمان الاوكراني السابق.. هذا ما أعلنه زيلينسكي

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني الاثنين أنه تم توقيف مشتبه به في عملية إطلاق النار على السابق أندري باروبي التي أدت إلى مقتله.وقتل باروبي، وهو شخصية بارزة في الحركات الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا في البلاد عامَي 2004 و2014، بالرصاص السبت في مدينة لفيف في غرب البلاد.وقال إن وزير إيغور كليمنكو ورئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك أبلغاه بعملية التوقيف. وأضاف على “إجراءات التحقيق اللازمة ما زالت جارية. أشكر عناصر إنفاذ القانون على عملهم السريع والمنسق”.وكتب في منشور لاحق بعد تحدثه مع رسلان كرافتشنكو “أدلى المشتبه به بشهادة أولية”. وأضاف “التحقيق جار حاليا لمعرفة ملابسات جريمة القتل هذه”.بدوره قال كليمنكو على إن عشرات الشرطيين وعناصر الأمن شاركوا في عملية توقيف المشتبه به الذي قبض عليه في منطقة خميلنيتسكي في غرب .وأضاف “لن تقدّم الكثير من التفاصيل في الوقت الحالي. سأقول فقط إن الجريمة تم الإعداد لها بعناية: تمت دراسة جدول تحركات القتيل، وتم تحديد الطريق، وتم التفكير في خطة الهروب”.