لم تؤثر على الاقتصاد الأميركي.. ترامب يتباهى بعائدات الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي ، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الشركاء التجاريين قد جلبت تريليونات الدولارات إلى الخزانة الأميركية، مؤكداً أن هذه الرسوم ساعدت في تعزيز القوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة. وأضاف: "لولا الرسوم الجمركية، وكل تريليونات الدولارات التي استحوذنا عليها بالفعل، لدُمر بلدنا تماماً، ولمُحيت قوتنا العسكرية على الفور".وأظهرت بيانات أن جمعت 142 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول 2025، فيما بدأت هذه الرسوم في نيسان 2025 محققة نحو 96 مليار دولار من الإيرادات، مع زيادة كبيرة في لتصل إلى 28 مليار دولار، أي بزيادة 273% مقارنة بالعام السابق.ويتوقع الأميركي أن تصل الإيرادات السنوية لهذه الرسوم إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2026، مع توقعات مؤسسات الضرائب بجمع 2.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن المستهلكين يتحملون في النهاية تكلفة هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع.وتوضح هذه المعطيات كيف تحوّل الرسوم الجمركية إلى أداة مالية ضخمة لتعزيز إيرادات الدولة، رغم الجدل حول أثرها على التضخم والمستهلكين.