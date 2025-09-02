Advertisement

إقتصاد

لم تؤثر على الاقتصاد الأميركي.. ترامب يتباهى بعائدات الرسوم الجمركية

Lebanon 24
02-09-2025 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1412086-638924444323238612.png
Doc-P-1412086-638924444323238612.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الشركاء التجاريين قد جلبت تريليونات الدولارات إلى الخزانة الأميركية، مؤكداً أن هذه الرسوم ساعدت في تعزيز القوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة. وأضاف: "لولا الرسوم الجمركية، وكل تريليونات الدولارات التي استحوذنا عليها بالفعل، لدُمر بلدنا تماماً، ولمُحيت قوتنا العسكرية على الفور".
Advertisement

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة جمعت 142 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول 2025، فيما بدأت هذه الرسوم في نيسان 2025 محققة نحو 96 مليار دولار من الإيرادات، مع زيادة كبيرة في تموز لتصل إلى 28 مليار دولار، أي بزيادة 273% مقارنة بالعام السابق.

ويتوقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تصل الإيرادات السنوية لهذه الرسوم إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2026، مع توقعات مؤسسات الضرائب بجمع 2.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن المستهلكين الأميركيين يتحملون في النهاية تكلفة هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع.

وتوضح هذه المعطيات كيف تحوّل ترامب الرسوم الجمركية إلى أداة مالية ضخمة لتعزيز إيرادات الدولة، رغم الجدل حول أثرها على التضخم والمستهلكين.
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة الأميركي: عائدات الرسوم الجمركية قد تصل إلى تريليون دولار سنوياً
lebanon 24
03/09/2025 03:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية
lebanon 24
03/09/2025 03:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع أميركي يكشف تأثير رسوم ترامب الجمركية على الديون
lebanon 24
03/09/2025 03:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لاغارد: الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأوروبية لن تعرقل اقتصاد منطقة اليورو
lebanon 24
03/09/2025 03:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الخزانة

دونالد ترامب

وزير الخزانة

سكوت بيسنت

الأميركيين

سكوت بيس

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:43 | 2025-09-02
16:48 | 2025-09-02
16:22 | 2025-09-02
16:07 | 2025-09-02
16:00 | 2025-09-02
15:46 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24