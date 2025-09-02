Advertisement

عربي-دولي

بعد جدال استمر 4 سنوات.. ترامب يعلن نقل قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو إلى ألاباما

Lebanon 24
02-09-2025 | 23:05
في قرار جديد، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو إلى ولاية ألاباما وذلك بعد جدال استمر 4 أعوام حول موقع القيادة التي تُعد ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في المكتب البيضاوي وإلى جانبه وفد من نواب ألاباما الجمهوريين: "سيتم نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية إلى الموقع الجميل بمدينة هانتسفيل في ألاباما، التي ستعرف من الآن فصاعدا باسم مدينة الصواريخ. كان هناك تنافس كبير على هذا، وفازت فيه ألاباما."

ويمثل المقر الجديد هبة اقتصادية كبيرة للولاية المضيفة، إذ تتنافس ولايتا ألاباما وكولورادو منذ سنوات على استضافته لما يوفره من استثمارات وفرص عمل، إلى جانب رمزيته السياسية.

وتشمل مهام قيادة الفضاء الأميركية إدارة عمليات حيوية مثل الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، وضمان الاتصالات بين القوات، إضافة إلى الإنذار المبكر من إطلاق الصواريخ.

تتمتع هانتسفيل بتاريخ طويل في الصناعات العسكرية والفضائية، إذ تضم ترسانة ريدستون التابعة للجيش الأميركي، ومركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، فضلاً عن قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي للجيش.(سكاي نيوز)
