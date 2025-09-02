بعد جدال استمر 4 سنوات.. ترامب يعلن نقل قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو إلى ألاباما

Advertisement

في قرار جديد، أكد الرئيس الأميركي ، نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية من إلى ولاية ألاباما وذلك بعد جدال استمر 4 أعوام حول موقع القيادة التي تُعد ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى.وقال خلال أمس الثلاثاء في وإلى جانبه وفد من نواب ألاباما الجمهوريين: "سيتم نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية إلى الموقع الجميل بمدينة هانتسفيل في ألاباما، التي ستعرف من الآن فصاعدا باسم مدينة الصواريخ. كان هناك تنافس كبير على هذا، وفازت فيه ألاباما."ويمثل المقر الجديد هبة اقتصادية كبيرة للولاية المضيفة، إذ تتنافس ولايتا ألاباما وكولورادو منذ سنوات على استضافته لما يوفره من استثمارات وفرص عمل، إلى جانب رمزيته السياسية.وتشمل مهام قيادة الفضاء الأميركية إدارة عمليات حيوية مثل الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، وضمان الاتصالات بين القوات، إضافة إلى الإنذار المبكر من إطلاق الصواريخ.تتمتع هانتسفيل بتاريخ طويل في الصناعات العسكرية والفضائية، إذ تضم ترسانة ريدستون التابعة للجيش الأميركي، ومركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لوكالة " "، فضلاً عن قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي للجيش.(سكاي نيوز)