من الجو والبحر والبر.. الصين تكشف أسرار قدراتها النووية لأول مرّة

في مشهد استثنائي من الاستعراض العسكري الذي شهدته ساحة تيانانمن في ، كشفت للمرة الأولى عن قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية مجتمعة، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصارها على ونهاية الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية.قدّم ما وصفته وكالة "شينخوا" الرسمية بـ" " الصيني، حيث ظهرت صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "دونغ فنغ-5 سي" العاملة بالوقود السائل، بمدى قادر على تغطية كامل الأرضية. كما شمل الاستعراض لأول مرة: صواريخ "جينغلي-1" التي تُطلق من الجو، صواريخ "جولانغ-3" الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق من الغواصات، إلى جانب صواريخ "دونغفنغ-61" و"دونغفنغ-31" البرية.