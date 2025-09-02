30
عربي-دولي
من الجو والبحر والبر.. الصين تكشف أسرار قدراتها النووية لأول مرّة
Lebanon 24
02-09-2025
|
23:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مشهد استثنائي من الاستعراض العسكري الذي شهدته ساحة تيانانمن في
بكين
، كشفت
الصين
للمرة الأولى عن قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية مجتمعة، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ80 لانتصارها على
اليابان
ونهاية الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية.
العرض
قدّم ما وصفته وكالة "شينخوا" الرسمية بـ"
الثالوث
النووي
" الصيني، حيث ظهرت صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "دونغ فنغ-5 سي" العاملة بالوقود السائل، بمدى قادر على تغطية كامل
الكرة
الأرضية. كما شمل الاستعراض لأول مرة: صواريخ "جينغلي-1" التي تُطلق من الجو، صواريخ "جولانغ-3" الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق من الغواصات، إلى جانب صواريخ "دونغفنغ-61" و"دونغفنغ-31" البرية.
الثالوث
النووي
تيانا
العرض
الكرة
ستيت
تابع
