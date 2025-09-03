ماذا تعني الإبادة الجماعية؟ تقريرٌ يفسر ويكشف

مع استمرار حرب على غزة، يبرز مصطلح "الإبادة الجماعية" بشكل لافت وكبير، خصوصاً أنّ ما ترتكبه إسرائيل من مجازر ضد يمثل جريمة كبرى بكل المقاييس.

وهنا، يأتي سؤال أساسي: ماذا يعني مصطلح الإبادة الجماعية، ومَن يستطيع أنْ يقرّر توصيف ما يقع من أحداث بأنه إبادة جماعية؟





أوّل مَن وضع مصطلح الإبادة الجماعية كان المحامي البولندي اليهودي رافائيل ليمكين، في عام 1943.





ويتكون مصطلح الإبادة الجماعية من شِقّين: الأول هو الكلمة "غينوس" والتي تعني عِرق أو قبيلة، والشِقّ الثاني هو الكلمة اللاتينية "سايد" والتي تعني القتل.





وكان الدافع وراء إقدام المحامي ليمكين على العمل من أجل إقرار الإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي، هو ما بنفسه من فظائع وقعت في أثناء عملية "الهولوكوست" أو "محرقة "، والتي راح ضحيّتها كل أفراد أُسرته ما عداه هو وأخاه.





وتكلّلت جهود ليميكن بالنجاح؛ فصادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية في كانون الأول من عام 1948، ليبدأ سريانها في كانون الثاني عام 1951. وحتى عام 2022، صادقت 153 دولة على اتفاقية الإبادة الجماعية.





وفي البند الثاني من الاتفاقية، ثمة تعريف لمصطلح الإبادة الجماعية بأنه "أيّ من الأفعال التالية، المرتكَبة بقصد التدمير الكُلّي أو الجُزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:



- قتل أعضاء من الجماعة.



- إلحاق أذى جسدي أو معنوي خطير بأعضاء من الجماعة.



- إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كُلياً أو جزئياً.



- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.



- نقل أطفال من الجماعة، عنوةً، إلى جماعة أخرى.



وتفرض الاتفاقية إلزاماً عاماً على الدول الموقّعة بأن "تمنع وقوع الإبادة الجماعية وأن تعاقب مرتكبيها".





مَن يقرّر توصيف الأحداث بأنها عملية إبادة جماعية؟



تقول الأمم المتحدة إنها ليست الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كانت واقعة ما تشكّل إبادة جماعية، وإن هذه المهمة موكلة لجهات قضائية بعينها مثل المحاكم الدولية.





وبموجب القانون الدولي، لم يتم الحُكم سوى في عدد قليل من بأنها إبادة جماعية: ومن ذلك الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994؛ ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، وحملة الخمير الحمر ضد الأقليات في كمبوديا خلال الفترة من 1975 وحتى 1979.