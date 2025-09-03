"مدنيون" سيحتلون غزة.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ

بدأ الجيش بدأ الاعتماد على متعاقدين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية، في ظل الاستعدادات الجارية لاحتلال مدينة غزة.

ونقلت صحيفة " " عن قائد البحرية السابق، اللواء المتقاعد تشيني، قوله إن "الجيش يستخدم مقاولين مدنيين يعملون تحت إمرته بشكل كامل، بسبب عدم امتلاكه ما يكفي من المعدات"، مشيراً إلى أن هؤلاء "ليسوا جنودا، بل هم مدنيون يعملون ضمن مهمة عسكرية".



وذكر تشيني أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون طويلة ومعقدة، واصفاً المدينة بأنها "تقريباً بحجم ، وبها مبانٍ شاهقة وشبكة أنفاق واسعة"، مؤكداً أن "إجلاء السكان يشكل جوهر المسألة".