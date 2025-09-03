29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"مدنيون" سيحتلون غزة.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
03-09-2025
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ الجيش
الإسرائيلي
بدأ الاعتماد على متعاقدين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية، في ظل الاستعدادات الجارية لاحتلال مدينة غزة.
Advertisement
ونقلت صحيفة "
معاريف
" عن قائد البحرية السابق، اللواء المتقاعد
إليعازر
تشيني، قوله إن "الجيش يستخدم مقاولين مدنيين يعملون تحت إمرته بشكل كامل، بسبب عدم امتلاكه ما يكفي من المعدات"، مشيراً إلى أن هؤلاء "ليسوا جنودا، بل هم مدنيون يعملون ضمن مهمة عسكرية".
وذكر تشيني أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون طويلة ومعقدة، واصفاً المدينة بأنها "تقريباً بحجم
تل أبيب
، وبها مبانٍ شاهقة وشبكة أنفاق واسعة"، مؤكداً أن "إجلاء السكان يشكل جوهر المسألة".
كذلك، لفت إلى أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة احتلال
قطاع غزة
بالكامل، حتى لو جاء ذلك "على حساب المخاطرة بحياة الأسرى".
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
03/09/2025 18:56:34
03/09/2025 18:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي خطة إسرائيل وأميركا في سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
ما هي خطة إسرائيل وأميركا في سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير
03/09/2025 18:56:34
03/09/2025 18:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اغتيال أبو عبيدة و "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن اغتيال أبو عبيدة و "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
03/09/2025 18:56:34
03/09/2025 18:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
03/09/2025 18:56:34
03/09/2025 18:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
قطاع غزة
الجزيرة
تل أبيب
إليعازر
معاريف
الهند
تابع
قد يعجبك أيضاً
لإنهاء حرب غزة... ترامب يطالب حماس بتنفيذ هذا الأمر!
Lebanon 24
لإنهاء حرب غزة... ترامب يطالب حماس بتنفيذ هذا الأمر!
11:47 | 2025-09-03
03/09/2025 11:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نووي إيران... إليكم آخر تصريح للوكالة الدولية للطاقة الذرية!
Lebanon 24
عن نووي إيران... إليكم آخر تصريح للوكالة الدولية للطاقة الذرية!
11:25 | 2025-09-03
03/09/2025 11:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نشر فيديوهات وُصفت بالخطيرة... لهذا السبب عفا السيسي عن ناشط إخواني بارز!
Lebanon 24
نشر فيديوهات وُصفت بالخطيرة... لهذا السبب عفا السيسي عن ناشط إخواني بارز!
11:14 | 2025-09-03
03/09/2025 11:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟
Lebanon 24
إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟
11:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فرض عقوبات بريطانيّة على والدته... ماذا قال قديروف؟
Lebanon 24
بعد فرض عقوبات بريطانيّة على والدته... ماذا قال قديروف؟
10:56 | 2025-09-03
03/09/2025 10:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
14:30 | 2025-09-02
02/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:47 | 2025-09-03
لإنهاء حرب غزة... ترامب يطالب حماس بتنفيذ هذا الأمر!
11:25 | 2025-09-03
عن نووي إيران... إليكم آخر تصريح للوكالة الدولية للطاقة الذرية!
11:14 | 2025-09-03
نشر فيديوهات وُصفت بالخطيرة... لهذا السبب عفا السيسي عن ناشط إخواني بارز!
11:00 | 2025-09-03
إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟
10:56 | 2025-09-03
بعد فرض عقوبات بريطانيّة على والدته... ماذا قال قديروف؟
10:30 | 2025-09-03
تقرير "The Washington Post": إيران تستفز الولايات المتحدة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 18:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 18:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 18:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24