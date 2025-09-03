Advertisement

عربي-دولي

"مدنيون" سيحتلون غزة.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:15
بدأ الجيش الإسرائيلي بدأ الاعتماد على متعاقدين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية، في ظل الاستعدادات الجارية لاحتلال مدينة غزة.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن قائد البحرية السابق، اللواء المتقاعد إليعازر تشيني، قوله إن "الجيش يستخدم مقاولين مدنيين يعملون تحت إمرته بشكل كامل، بسبب عدم امتلاكه ما يكفي من المعدات"، مشيراً إلى أن هؤلاء "ليسوا جنودا، بل هم مدنيون يعملون ضمن مهمة عسكرية".
 

وذكر تشيني أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون طويلة ومعقدة، واصفاً المدينة بأنها "تقريباً بحجم تل أبيب، وبها مبانٍ شاهقة وشبكة أنفاق واسعة"، مؤكداً أن "إجلاء السكان يشكل جوهر المسألة".


كذلك، لفت إلى أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، حتى لو جاء ذلك "على حساب المخاطرة بحياة الأسرى". (الجزيرة نت)
