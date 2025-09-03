Advertisement

خاص

تقرير إسرائيلي: هذه أوراق "قوة حماس"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-09-2025 | 14:03
A-
A+

Doc-P-1412533-638925310045004391.webp
Doc-P-1412533-638925310045004391.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرَ مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية في إسرائيل تقريراً تحدث فيه عما أسماه "أوراق بقاء حركة حماس في غزة".
Advertisement
 

ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن الجناح العسكري لـ"حماس"، بقيادة عز الدين الحداد ونائبه رائد سعد، يستعدّ للهجوم الإسرائيلي الحاسم على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين المركزية، معقلي حماس المتبقيين في القطاع، وأضاف: "وفقاً لمسؤولي حماس، فإنهم يعتقدون أن إسرائيل عازمة على غزو قطاع غزة بأكمله. ومع ذلك، لا تنوي حماس رفع الراية البيضاء، وحتى لو سقط هذان المعقلان، سيواصل جناحها العسكري شن حرب عصابات من الأنفاق ضد القوات الإسرائيلية".
 

وأكمل: "تعتقد مصادر أمنية أن حماس لا تزال تحتفظ بعدد من أوراق المساومة التي قد تساعدها في ضمان بقائها، حتى لو سيطرت إسرائيل على القطاع، وهي على النحو التالي:
 

- القدرة على التكيف
 

رغم الدمار المتصاعد، أظهرت حماس قدرة ملحوظة على الصمود، حيث تمكنت من التكيف مع الخسائر الفادحة ــ بما في ذلك قتل كبار القادة ــ مع الحفاظ على وجودها داخل النسيج الاجتماعي في غزة في ظل ظروف قاسية.
 

- بطاقة الرهائن
 

ما دامت حماس تُواصل احتجاز رهائن إسرائيليين - أحياءً أم أمواتاً، فإنها تعتقد أنها تمتلك "بوليصة تأمين" لبقائها في غزة. لقد أبدت حماس استعدادها لإطلاق سراح بعض الرهائن في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، وتدفق مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع. بالنسبة لحماس، تُمثل هذه الصفقة أهون الشرور، فهي تُتيح لها وقتاً لإعادة تنظيم صفوفها عسكرياً، وتهدئة الغضب الشعبي في غزة، وتجنيد مقاتلين جددا، وتعزيز دفاعاتها استعداداً للمعركة النهائية على غزة".
 

- شبكة الأنفاق
 

غزة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، سواءً من حيث السكان أو البناء. لقد بنت حماس بنية تحتية عسكرية ضخمة تحت الأرض، تُعرف بـ"المترو"، تمتد لمئات الكيلومترات، مما يُتيح تنقل وإخفاء المقاتلين والأسلحة ومراكز القيادة.
وتمنحُ الأنفاق أنصار حماس ميزة تكتيكية، مما يُضعف التفوق الجوي والاستخباراتي الإسرائيلي. بعد مرور ما يقرب من عامين على الحرب، لا تزال حماس تحتفظ بشبكة واسعة من الأنفاق عبر غزة. مع هذا، لم تتمكن القوات الإسرائيلية من تدمير سوى حوالي 30% منها منذ بدء الصراع.
 

أيضاً، يُمكّن هذا النظام الضخم حماس من مواصلة شن عملياتها، وتصنيع أسلحة بسيطة تحت الأرض - صواريخ وعبوات ناسفة وقذائف هاون - غالبًا ما تُعيد استخدام القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة التي أُلقيت خلال الغارات الجوية.
 

- مراقبة المساعدات الإنسانية
 

كل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقع في نهاية المطاف تحت سيطرة حماس. تحتكر الحركة أثمن ما فيها، وتوزعه أو تبيعه في أسواق غزة بأسعار باهظة. كذلك، تُستخدم العائدات لدفع رواتب مقاتلي حماس وتجنيد عناصر جدد. وفي السياق، تقدر مصادر أمنية إسرائيلية أن حماس استفادت منذ بدء الحرب بأكثر من مليار دولار من سيطرتها القسرية على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.
 

- الصورة الاستخباراتية الجزئية لإسرائيل وتحديات الاستهداف
 

رغم هيمنة إسرائيل على أجهزة الاستخبارات، إلا أنها تواجه صعوبة في تحديد مواقع قادتها آنياً، لا سيما عندما يعملون عبر الأنفاق. كذلك، تستخدم حماس أساليب التمويه والخداع، وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية. مع هذا، يعتمد جزء كبير من استخبارات إسرائيل على المصادر البشرية (الاستخبارات البشرية)، والتي غالبًا ما تتعرض للاختراق أو الضغط من قِبل حماس".
 

وأضاف: "منذ عام 2007 وحتى تشرين الأول 2023، استعدت حماس بشكل منهجي لمواجهة شاملة مع إسرائيل: بناء شبكة الأنفاق، وتخزين الأسلحة، وتدريب آلاف المقاتلين لحرب طويلة الأمد. الحركة مستعدة لدفع ثمن باهظ من خسائرها في صفوف مقاتليها وضحاياها المدنيين، معتمدةً على الدعم الشعبي المتواصل في غزة، المتجذر في فكر المقاومة والجهاد".
 

وأكمل: "يؤكد كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين أن هزيمة حماس لا تتحقق بمجرد السيطرة على الأراضي - أي الاستيلاء على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين المركزية - بل تتطلب تفكيك قوتها العسكرية ونظامها الحاكم بالكامل. وحتى لو سيطرت إسرائيل على هذه المناطق، فإن الحفاظ على السيطرة يتطلب إما وجودًا إسرائيليًا طويل الأمد في غزة أو إنشاء سلطة بديلة مستقرة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"Middle East Eye": هذه الدولة مستعدة لنشر قوة سلام في أوكرانيا
lebanon 24
04/09/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء "حزب الله" في مواجهة الضغوط.. اوراق قوة ام تمرير للوقت؟
lebanon 24
04/09/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقاط عالقة" في الرد اللبناني على ورقة برّاك وساعات "تقريرية" اليوم
lebanon 24
04/09/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة معسكر التدريب العائد إلى "الجماعة" و"حماس"
lebanon 24
04/09/2025 01:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

المقاومة

قطاع غزة

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:35 | 2025-09-03
16:13 | 2025-09-03
15:35 | 2025-09-03
15:15 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24