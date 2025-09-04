29
عربي-دولي
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
Lebanon 24
04-09-2025
|
02:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت السلطات
التركية
في إسطنبول القبض على أم ثلاثية الأطفال بعد أن قتلت طفلها حديث الولادة وألقت جثته بجانب حاوية نفايات في حي مجيدية بتاريخ 31 آب الماضي. وقد عُثر على الرضيع بواسطة عمال النظافة، وتبيّن من الفحص وجود جروح وحروق، كما كان الحبل السري مقطوعًا.
وأظهرت كاميرات المراقبة أن الأم توجهت مباشرة للتسوق بعد الحادث. وقد اعترفت خلال التحقيق بأنها أنجبت الطفل بمفردها في غرفة الغلاية المجاورة لشقتها، مستخدمة مقصًا لقطع الحبل السري، وأنها تعاني من مشاكل في الذاكرة إثر عملية جراحية سابقة في الدماغ، ما يجعلها غير قادرة على تذكر تفاصيل ما بعد الولادة.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن الأم كانت تواجه ظروفًا صعبة نتيجة عنف زوجها السابق، وأن حملها لم يكن معروفًا لعائلتها. وقررت المحكمة حبس الأم بتهمة القتل العمد بدافع وحشي، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الحادث بالكامل. (روسيا اليوم)
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
03:29 | 2025-09-04
04/09/2025 03:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟
Lebanon 24
نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟
02:46 | 2025-09-04
04/09/2025 02:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف
Lebanon 24
بوتين: الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف
02:20 | 2025-09-04
04/09/2025 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
02:14 | 2025-09-04
04/09/2025 02:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال قوي ضرب الأرجنتين.. هل من إصابات وخسائر؟
Lebanon 24
زلزال قوي ضرب الأرجنتين.. هل من إصابات وخسائر؟
01:41 | 2025-09-04
04/09/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
