جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)

ألقت السلطات في إسطنبول القبض على أم ثلاثية الأطفال بعد أن قتلت طفلها حديث الولادة وألقت جثته بجانب حاوية نفايات في حي مجيدية بتاريخ 31 آب الماضي. وقد عُثر على الرضيع بواسطة عمال النظافة، وتبيّن من الفحص وجود جروح وحروق، كما كان الحبل السري مقطوعًا.وأظهرت كاميرات المراقبة أن الأم توجهت مباشرة للتسوق بعد الحادث. وقد اعترفت خلال التحقيق بأنها أنجبت الطفل بمفردها في غرفة الغلاية المجاورة لشقتها، مستخدمة مقصًا لقطع الحبل السري، وأنها تعاني من مشاكل في الذاكرة إثر عملية جراحية سابقة في الدماغ، ما يجعلها غير قادرة على تذكر تفاصيل ما بعد الولادة.وكشفت التحقيقات أيضًا أن الأم كانت تواجه ظروفًا صعبة نتيجة عنف زوجها السابق، وأن حملها لم يكن معروفًا لعائلتها. وقررت المحكمة حبس الأم بتهمة القتل العمد بدافع وحشي، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الحادث بالكامل. (روسيا اليوم)