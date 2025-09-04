Advertisement

"عصا موسى" في مواجهة "عربات جدعون 2".. حرب أنفاق وروايات دينية

Lebanon 24
04-09-2025 | 09:00
كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية أن حركة حماس استكملت استعدادات تكتيكية متقدمة تقوم على حرب العصابات لمواجهة المرحلة الثانية من عملية الجيش الإسرائيلي المسماة "عربات جدعون 2"، مشيرًا إلى كمائن مدروسة، شبكة أنفاق معقدة، وعبوات ناسفة مزروعة بعناية بانتظار القوات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، أثبتت هذه الأساليب فعاليتها في جولات سابقة عبر تقليص التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، وإجبار الجيش على إعادة النظر في خططه. وأضاف أن الصدام المرتقب سيكون بين سعي الجيش لفرض سيطرة واسعة على الأرض وبين استفادة حماس من خبرتها والتضاريس لإطالة أمد المعركة.

في المقابل، أعلنت حماس عن إطلاق عمليتها المضادة باسم "عصا موسى"، في خطوة رمزية تحمل بعدًا دينيًا وتاريخيًا. وأوضح التقرير أن الحركة تستحضر قصة العصا القرآنية التي كسرت موازين القوة في مواجهة فرعون، لتبث رسالة مفادها "القدرة على كسر التفوق الإسرائيلي"، مقابل استخدام الجيش الإسرائيلي لرموز توراتية مثل "جدعون" التي تعكس القوة العسكرية.

على المستوى السياسي، يمارس قادة حماس ضغوطًا على الوسطاء، قطر ومصر، لوقف خطط إسرائيل باحتلال غزة، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في فشل اتفاق تبادل الرهائن. وأكد القيادي في الحركة عزت الرشق أن حماس وافقت في 18 أغسطس على مقترح الوسطاء المستند إلى خطة ويتكوف، "لكن نتنياهو لم يرد حتى الآن".

يرى التقرير أن المواجهة لا تقتصر على الميدان العسكري بل تمتد إلى حرب الروايات والمعنويات، حيث تسعى إسرائيل عبر "عربات جدعون" إلى إظهار قوة مضاعفة وحسم سريع، بينما تراهن حماس عبر "عصا موسى" على الرمزية الدينية لتعزيز صمود الداخل الفلسطيني وإرسال رسائل تحدٍ للخصم. (ارم نيوز)
