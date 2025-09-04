29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"عصا موسى" في مواجهة "عربات جدعون 2".. حرب أنفاق وروايات دينية
Lebanon 24
04-09-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير للقناة 12
الإسرائيلية
أن حركة
حماس
استكملت استعدادات تكتيكية متقدمة تقوم على حرب العصابات لمواجهة المرحلة الثانية من عملية الجيش
الإسرائيلي
المسماة "عربات جدعون 2"، مشيرًا إلى كمائن مدروسة، شبكة أنفاق معقدة، وعبوات ناسفة مزروعة بعناية بانتظار القوات الإسرائيلية.
Advertisement
وبحسب التقرير، أثبتت هذه الأساليب فعاليتها في جولات سابقة عبر تقليص التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، وإجبار الجيش على إعادة النظر في خططه. وأضاف أن
الصدام
المرتقب سيكون بين سعي الجيش لفرض سيطرة واسعة على الأرض وبين استفادة حماس من خبرتها والتضاريس لإطالة أمد المعركة.
في المقابل، أعلنت حماس عن إطلاق عمليتها المضادة باسم "عصا موسى"، في خطوة رمزية تحمل بعدًا دينيًا وتاريخيًا. وأوضح التقرير أن الحركة تستحضر قصة العصا القرآنية التي كسرت موازين القوة في مواجهة فرعون، لتبث رسالة مفادها "القدرة على كسر التفوق الإسرائيلي"، مقابل استخدام الجيش الإسرائيلي لرموز توراتية مثل "جدعون" التي تعكس القوة العسكرية.
على المستوى السياسي، يمارس قادة حماس ضغوطًا على الوسطاء، قطر ومصر، لوقف خطط
إسرائيل
باحتلال غزة، متهمين رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
بالتسبب في فشل اتفاق تبادل الرهائن. وأكد القيادي في الحركة عزت الرشق أن حماس وافقت في 18
أغسطس
على مقترح الوسطاء المستند إلى خطة ويتكوف، "لكن
نتنياهو
لم يرد حتى الآن".
يرى التقرير أن المواجهة لا تقتصر على الميدان العسكري بل تمتد إلى حرب الروايات والمعنويات، حيث تسعى إسرائيل عبر "عربات جدعون" إلى إظهار قوة مضاعفة وحسم سريع، بينما تراهن حماس عبر "عصا موسى" على الرمزية
الدينية
لتعزيز صمود الداخل الفلسطيني وإرسال رسائل تحدٍ للخصم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خطة "عربات جدعون 2" تُعرض اليوم على الحكومة للمصادقة عليها
Lebanon 24
خطة "عربات جدعون 2" تُعرض اليوم على الحكومة للمصادقة عليها
04/09/2025 19:46:12
04/09/2025 19:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق عملية "عربات جدعون 2".. حماس: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة "استهتار" بالوسطاء
Lebanon 24
بعد إطلاق عملية "عربات جدعون 2".. حماس: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة "استهتار" بالوسطاء
04/09/2025 19:46:12
04/09/2025 19:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي من غزة: سننفذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريبا
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي من غزة: سننفذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريبا
04/09/2025 19:46:12
04/09/2025 19:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نصل لخط النهاية بعملية "عربات جدعون" التي حققنا أهدافها بل وتجاوزناها
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نصل لخط النهاية بعملية "عربات جدعون" التي حققنا أهدافها بل وتجاوزناها
04/09/2025 19:46:12
04/09/2025 19:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الدينية
إسرائيل
نتنياهو
بنيامين
الصدام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل: مقتل قيادات بارزة في حماس والحوثيين خلال عمليات عسكرية
Lebanon 24
إسرائيل: مقتل قيادات بارزة في حماس والحوثيين خلال عمليات عسكرية
12:40 | 2025-09-04
04/09/2025 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا بسبب ملف الدولة الفلسطينية
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا بسبب ملف الدولة الفلسطينية
12:25 | 2025-09-04
04/09/2025 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا للرئيس الإسرائيليّ: نأمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
البابا للرئيس الإسرائيليّ: نأمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار
12:10 | 2025-09-04
04/09/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عام 2025: حين ربح الجميع في الأسواق المالية العالمية
Lebanon 24
عام 2025: حين ربح الجميع في الأسواق المالية العالمية
12:00 | 2025-09-04
04/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شخصين باستهداف سيارة مدنية بمسيّرة قرب مطار حلب
Lebanon 24
مقتل شخصين باستهداف سيارة مدنية بمسيّرة قرب مطار حلب
11:43 | 2025-09-04
04/09/2025 11:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:40 | 2025-09-04
إسرائيل: مقتل قيادات بارزة في حماس والحوثيين خلال عمليات عسكرية
12:25 | 2025-09-04
توتر ديبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا بسبب ملف الدولة الفلسطينية
12:10 | 2025-09-04
البابا للرئيس الإسرائيليّ: نأمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار
12:00 | 2025-09-04
عام 2025: حين ربح الجميع في الأسواق المالية العالمية
11:43 | 2025-09-04
مقتل شخصين باستهداف سيارة مدنية بمسيّرة قرب مطار حلب
11:43 | 2025-09-04
عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا... إليكم ما كشفه ماكرون!
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 19:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 19:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 19:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24