إسرائيل: مقتل قيادات بارزة في حماس والحوثيين خلال عمليات عسكرية

Advertisement

قال الناطق بإسم الجيش : "نواصل المس بالبنية التحتية لحماس، وسيطرنا على 40% من مساحة مدينة غزة".وأكد أن "سنلاحق في كل مكان، وقتلنا المسؤول عن دعاية حماس".أضاف: "قتلنا رئيس وزراء الحوثيين و10 قادة آخرين".وتابع أن "أعدنا جثتين لمخطوفين من غزة الأسبوع الماضي".قال: "سنواصل العمل وضرب حماس، وسنواصل العمل حتى تحقيق كل أهداف الحرب".