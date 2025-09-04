Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: مقتل قيادات بارزة في حماس والحوثيين خلال عمليات عسكرية

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:40
قال الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي: "نواصل المس بالبنية التحتية لحماس، وسيطرنا على 40% من مساحة مدينة غزة".
وأكد أن "سنلاحق حماس في كل مكان، وقتلنا أبو عبيدة المسؤول عن دعاية حماس".
أضاف: "قتلنا رئيس وزراء الحوثيين و10 قادة آخرين".
وتابع أن "أعدنا جثتين لمخطوفين من غزة الأسبوع الماضي".
قال: "سنواصل العمل وضرب حماس، وسنواصل العمل حتى تحقيق كل أهداف الحرب".
 
