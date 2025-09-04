Advertisement

عربي-دولي

بقوة 6.2… زلزال عنيف يضرب هذه الدولة!

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:29
أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (GFZ) بأن زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجات ضرب شرق أفغانستان اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
أفغانستان

