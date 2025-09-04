29
عربي-دولي
روحاني: إحياء الاتفاق النووي كان سيمنع حرب الـ12 يوما
Lebanon 24
04-09-2025
|
23:18
A-
A+
أكد الرئيس
الإيراني
الأسبق حسن
روحاني
أن إحياء
الاتفاق النووي
خلال ولايته الثانية كان سيغيّر مسار الأحداث في المنطقة ويحول دون اندلاع حرب الـ12 يوما مع
إسرائيل
، إضافة إلى منع تفعيل "آلية الزناد" في
مجلس الأمن
.
وخلال كلمة ألقاها أمام مستشاريه ونُشرت الخميس، شدّد روحاني على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مع الغرب، خصوصا مع الدول الأوروبية، معتبرا أن إنهاء ملف "آلية الزناد" من جدول أعمال مجلس الأمن يخدم مصلحة
طهران
والدول الموقعة على الاتفاق
النووي
ومعاهدة حظر الانتشار.
وأضاف الرئيس الأسبق أن عرقلة العودة إلى الاتفاق عام 2021 كبّدت
إيران
خسائر قُدرت بنحو 500 مليار دولار، مؤكدا أن الفرصة لا تزال قائمة للتفاوض مع مجموعة "1+4". وأوضح أن تفعيل الاتفاق النووي كان سيُثبت جدواه ويمنع أي "ذريعة للحرب الـ12 يوماً".
وكانت محاولات إحياء الاتفاق قد فشلت في نهاية ولاية روحاني رغم وصول
جو بايدن
إلى
البيت الأبيض
، إذ أصرت الإدارة الأميركية على عودة طهران أولاً إلى التزاماتها النووية قبل أي خطوة مقابلة.
الاتفاق النووي
البيت الأبيض
مجلس الأمن
جو بايدن
الإيراني
الأوروبي
التزام
تابع
