روحاني: إحياء الاتفاق النووي كان سيمنع حرب الـ12 يوما

Advertisement

أكد الرئيس الأسبق حسن أن إحياء خلال ولايته الثانية كان سيغيّر مسار الأحداث في المنطقة ويحول دون اندلاع حرب الـ12 يوما مع ، إضافة إلى منع تفعيل "آلية الزناد" في .وخلال كلمة ألقاها أمام مستشاريه ونُشرت الخميس، شدّد روحاني على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مع الغرب، خصوصا مع الدول الأوروبية، معتبرا أن إنهاء ملف "آلية الزناد" من جدول أعمال مجلس الأمن يخدم مصلحة والدول الموقعة على الاتفاق ومعاهدة حظر الانتشار.وأضاف الرئيس الأسبق أن عرقلة العودة إلى الاتفاق عام 2021 كبّدت خسائر قُدرت بنحو 500 مليار دولار، مؤكدا أن الفرصة لا تزال قائمة للتفاوض مع مجموعة "1+4". وأوضح أن تفعيل الاتفاق النووي كان سيُثبت جدواه ويمنع أي "ذريعة للحرب الـ12 يوماً".وكانت محاولات إحياء الاتفاق قد فشلت في نهاية ولاية روحاني رغم وصول إلى ، إذ أصرت الإدارة الأميركية على عودة طهران أولاً إلى التزاماتها النووية قبل أي خطوة مقابلة.