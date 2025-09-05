بعد أن قبّل يد الجندي الأميركي.. أين هو عبود؟

Advertisement

وقالت المؤسسة في بيان إن عملية التحقق من هوية الطفل استغرقت أسابيع، جرى خلالها التعاون مع ، المحاربين القدامى ، والسفارة الأميركية ، مشيرة إلى أن عبود نُقل من غزة مع والدته نجلاء، وأنه بصحة جيدة.وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة جون أكري: "بفضل الثقة التي بنيناها في غزة وشجاعة فريقنا، تمكنا من العثور على عبود وهو الآن بأمان"، فيما وصف القس جوني مور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النتيجة بأنها "قصة تنتهي بأمل" رغم صعوبتها.وكان جندي أميركي متقاعد قد زعم في Hيار أنه شاهد طفلاً يُدعى "أمير" يُقتل بالرصاص خلال تلقيه المساعدات، لتبدأ المؤسسة عملية سرية لكشف الحقيقة. وبعد مطابقة القياسات الحيوية والملابس، تأكد أن الطفل الناجي هو "عبود" وليس "أمير". (العين)