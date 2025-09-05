Advertisement

عربي-دولي

بعد أن قبّل يد الجندي الأميركي.. أين هو عبود؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 00:17
تابع العالم بقلق قصة الطفل الفلسطيني عبود، الذي ظهر بعينين منهكتين وجسد نحيل وهو يطلب المساعدات في غزة، قبل أن يختفي وتشيع أنباء عن مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي. لكن المفاجأة جاءت هذا الأسبوع، بعدما أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية أن الطفل، واسمه الحقيقي عبد الرحيم محمد حمدان، ما زال على قيد الحياة، وقد أُخرج مع والدته إلى مكان آمن لم يُكشف عنه.
وقالت المؤسسة في بيان إن عملية التحقق من هوية الطفل استغرقت أسابيع، جرى خلالها التعاون مع المجتمع المحلي، المحاربين القدامى الأميركيين، والسفارة الأميركية في إسرائيل، مشيرة إلى أن عبود نُقل من غزة مع والدته نجلاء، وأنه بصحة جيدة.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة جون أكري: "بفضل الثقة التي بنيناها في غزة وشجاعة فريقنا، تمكنا من العثور على عبود وهو الآن بأمان"، فيما وصف القس جوني مور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النتيجة بأنها "قصة تنتهي بأمل" رغم صعوبتها.

وكان جندي أميركي متقاعد قد زعم في Hيار أنه شاهد طفلاً يُدعى "أمير" يُقتل بالرصاص خلال تلقيه المساعدات، لتبدأ المؤسسة عملية سرية لكشف الحقيقة. وبعد مطابقة القياسات الحيوية والملابس، تأكد أن الطفل الناجي هو "عبود" وليس "أمير". (العين)
